العراق: إسقاط طائرة مسيّرة فوق قاعدة عين الأسد الجوية

تم إسقاط المسيرة أثناء تحليقها بالقرب من القاعدة العسكرية العراقية التي تستضيف قوات امريكية ودولية أخرى على ما أفادت وكالة رويترز الأحد

أفادت مصادر عراقية الأحد بأن أنظمة الدفاع فوق قاعدة عين الأسد الجوية في العراق اعترضت طائرة مسيرة برشقة نيران. ولم يتضح ما إذا كانت المسيرة في مهمة استطلاعية أم كانت تحمل أي متفجرات.

وتم إسقاط المسيرة أثناء تحليقها بالقرب من القاعدة العسكرية العراقية التي تستضيف قوات أمريكية ودولية أخرى على ما أفادت وكالة رويترز الأحد.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار وفقا للشرق الأوسط.

وتتعرّض قاعدة عين الأسد باستمرار، لقصف صاروخي حينًا وباستخدام طائرات مسيّرة أحيانًا، وتعود آخر حادثة من هذا النوع إلى 30 نيسان/أبريل عندما سقط صاروخان قرب القاعدة لم يسفرا عن إصابات أو أضرار. وتبنّت ذلك الهجوم مجموعة غير معروفة تطلق على نفسها اسم "فصيل المقاومة الدولية"، عبر قناة موالية لإيران على تلغرام.

واستُهدفت في الأشهر الأخيرة القوات والمصالح الأميركية في العراق بهجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة مفخّخة. وتنسب الولايات المتحدة هذه العمليات التي لا يجري تبنّي معظمها، إلى فصائل عراقية موالية لإيران.

ويتواجد راهنًا في العراق نحو 2500 عسكري أميركي وألف عسكري من التحالف منتشرين في ثلاث قواعد عسكرية عراقية، من بينها عين الأسد، عقب إعلان العراق رسمياً في التاسع من كانون الأول/ديسمبر انتهاء وجود قوات "قتالية" أجنبية في البلاد مع نهاية العام 2021 وأنّ المهمّة الجديدة للتحالف الدولي استشارية وتدريبية فقط.