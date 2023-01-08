خاص/إسرائيل: بلدة "كفر كما" تقص حكاية تاريخ شركسي من القوقاز إلى الجليل

كفر كما قرية شركسية اختارتها منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة لتنضم إلى قائمة المناطق الموصى بزيارتها لعام 2022

على وقع أنغام موسيقى فلكلورية شركسية تجولت كاميرة i24news بين أزقة ريفية هادئة تتشرب عبق تاريخ قرية صغيرة تربعت على تلة شمال إسرائيل ويتوسطها مسجد أثري وحيد.

كفر كما قرية شركسية اختارتها منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة لتنضم إلى قائمة المناطق الموصى بزيارتها لعام 2022، متفوقة بطابعها على 3 مواقع قدمتها وزارة السياحة الإسرائيلية لتنافس في مسابقة الأمم المتحدة بغية اختيار المناطق الموصى بهم، ومن المتوقع نشر القائمة النهائية نهاية الشهر الجاري.

وفي هذا السياق، قال مدير مركز التراث التابع لمجلس كفر كما، أيبك نابسو، "لغاية اليوم الشركس في كفر كما يحافطون على عاداتهم وتقاليدهم ولغتهم والأطعمة الشركسية، بخدمات السياحة والزوار لكفر كما يتواجد مركز تراث ومتحف شركسي رسمي في بيت شامي يستقبل السواح من كل أنحاء العالم".

بلدة صغيرة يبلغ عدد سكانها 4000 نسمة فقط، واحدة من بلدتين شركسيتين في البلاد، هذا ما جعلها موطنًا لثقافة شركسية ندُر وجودها هنا، لتحرص على تخليد تاريخ شركس القوقاز عبر العصور السالفة بمتحف رسمي شرق أوسطي أوحد، ويحتوي على مئات القطع التراثية الشركسية التي تم احضارها من مناطق متفرقة من العالم على مدى 20 عامًا،

بدوره، أكد مدير المتحف الشركسي، زهير الشركسي، أنه "خلال الـ20 سنة الأخيرة، أقمت صندوقا بالبيت من أجل إقتناء قطع للمتحف، خلال زياراتي لتركيا والأردن والقفقاز وروسيا وأوروبا، وأيضا وجهنا رسالة للناس الذين يرغبون في التبرع بأغراض للمتحف الشركسي".

متحف يعيد المرء إلى عصور وسطى غابرة إلى شمال شرقي القوقاز إذ يبرز لباس المحارب القوقازي ببزته الحمراء وأسلحته المثبتة على صدره وخاصرته مدخل المتحف، اللباس الذي اعتمده الجيش العثماني إبان عهد السلطان سليمان القانوني، ولباس نسائي تراثي لا تزال العرائس الشركسية تتزين به في الأعراس حتى يومنا هذا بالإضافة إلى طقوس يعتنقها سكان القرية، وأوان لصنع الجبن الذي طالما تميزت به قرية كفر كما

وفي اطار الترويج للثقافة الشركسية تقام سنويا في القرية عروض فلكلورية ضمن مهرجان تراثي يضم ورشات للمأكولات وجولات في شوارع القرية القديمة .