السعودية: اختيار مدينة العلا ضمن "عجائب الدنيا السبع"

أضافت المجلة، أنه "مع نهاية عام 2022، فتحت العلا أبوابها رسميًا للزوار، حيث تم الكشف عن قطعة أثرية تعود إلى أكثر من 200 ألف عام من التاريخ العربي"

أعلنت مجلة "كوندي ناست ترافيلر" البريطانية المتخصصة في مجال السفر والسياحة، مدينة العلا السياحية السعودية ضمن عجائب الدنيا السبع في عام 2023.

وأكدت المجلة، أن "هذا جاء بسبب التراث العريق الذي تمتلكه العلا وتاريخياً والمعالم البشرية بالإضافة إلى البلدة القديمة والتوسعة المعمارية الحديثة ممثلة بقاعة مرايا".

وأضافت المجلة، أنه "مع نهاية عام 2022، فتحت العلا أبوابها رسميًا للزوار، حيث تم الكشف عن قطعة أثرية تعود إلى أكثر من 200 ألف عام من التاريخ العربي".

وتابعت المجلة، "تقع العلا في قلب الصحراء الشمالية الغربية للمملكة العربية السعودية، ولا يزال الكثير منها غير مستكشَف أيضًا"، وتشير التقديرات إلى أنه تم حفر أقل من 5 في المائة من الموقع.

وتشتهر الحجر، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، بمقابرها الضخمة المنحوتة في منحدرات الحجر الرملي الأحمر.

ولفتت المجلة إلى أن "مدينة العلا القديمة عبارة عن متاهة من الطوب المهجور والبيوت المبنية من الطوب اللبن تتناثر عليها أشكال الصحراء الترابية".

كما أن هناك فنون صخرية قديمة ومطاعم من أشهر الطهاة ومنها المطعم الفاخر في قاعة المرايا بالعلا والذي افتتحه الشيف الإنجليزي جيسون ".

ويهدف ولي عهد المملكة محمد بن سلمان إلى تطوير السياحة في المنطقة من خلال إنشاء منتزه طبيعي وسياحي وأثري وثقافي بمساحة تعادل بلجيكا.