سموتريش يأمر بمصادرة الأموال التي خصمت من المقاصة وتحويلها لضحايا العمليات العدائية

بموجب القرار يأتي هذا لتطبيق القرار القضائي الصادر بقضية "ليتبك"

أمر وزير المالية بتسلئيل سموتريش مساء اليوم بمصادرة أموال السلطة الفلسطينية المجمدة والتي خصمت من المقاصة وتحويلها الى عائلات الضحايا والمصابين بالعمليات العدائية، وذلك استنادا الى قانون تجميد الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية للمتورطين بعمليات عدائية، وبهدف القرار تطبيق الحكم القضائي بشأن ملف "ليتبك".

ويلزم القرار القضائي الصادر بالقضية السلطة الفلسطينية بدفع 130 مليون شاقل لعائلات ضحايا ومصابين جراء عمليات عدائية، وقرر وزير المالية الإسرائيلية إنه يجب تحويل مبلغ 138 مليون شاقل للعائلات من الأموال المجمدة والتي خصمت من أموال المقاصة.

وقال سموتريش اليوم "تعهدنا بالتصحيح، واليوم نقوم نصحح الظلم. هذا يوم مهم للأخلاق، للحرب بالإرهاب وللعدل. حكومة إسرائيل تغير سياستها وبهذا اليوم نبدأ بالتصحيح. ليس هناك راحة لعائلات القتلى، لكن يوجد هنا عدل، أنا سعيد بأنني حظيت بشرف قيادة هذا التصحيح كجزء من نشاطاتي الاولى كوزير للمالية".