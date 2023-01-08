تقرير:المثليون والمثليات في الموساد ينتظمون في مجموعة خاصة

أعضاء هذه الخلية عقدوا الخميس الماضي اجتماعا خاصا لأعضاء الخلية

انتظم العاملون والعاملات من مجتمع الميم في جهاز الموساد الإسرائيلي خلال الفترة الاخيرة في إطار ما أطلق عليه "خليه المثليين" في الموساد.

وبحسب النشر في هيئة البث الرسمية "كان" فإن التنظيم السري أجرى خلال الأيام الأخيرة الاجتماع الأول لأعضاء الخلية، والتي شملت نشاطات منظمة بالنسبة لأفراد مجتمع الميم، العاملون والعاملات جزء منهم من المنطقة العملياتية في التنظيم.

وأثارت الأنشطة نفسها ردودا كثيرة من العاملين والعاملات في التنظيم الاستخباراتي، في حين أن أعضاء الخلية تلقوا رسائل دعم من الإدارة العليا، التي أصرت على أن الموساد هو منظمة تفتخر بموظفيها وتؤمن بالتعددية والمساواة.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "كان" يتضح أن النشاط لإقامة الخلية بدأ قبل الانتخابات الاسرائيلية، لكن موعد الاجتماع الأول لـ"خلية المثليين" كان الخميس الماضي، حيث يوجد في إسرائيل مخاوف من المساس بمجتمع الميم.