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تقرير:المثليون والمثليات في الموساد ينتظمون في مجموعة خاصة

i24news

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أشخاص يلوحون بالأعلام الإسرائيلية وأعلام قوس قزح خلال مسيرة المثليين في القدس في 26 يونيو / حزيران 2008
Menahem Kahana (AFP/File)أشخاص يلوحون بالأعلام الإسرائيلية وأعلام قوس قزح خلال مسيرة المثليين في القدس في 26 يونيو / حزيران 2008

أعضاء هذه الخلية عقدوا الخميس الماضي اجتماعا خاصا لأعضاء الخلية

انتظم العاملون والعاملات من مجتمع الميم في جهاز الموساد الإسرائيلي خلال الفترة الاخيرة في إطار ما أطلق عليه "خليه المثليين" في الموساد. 

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وبحسب النشر في هيئة البث الرسمية "كان" فإن التنظيم السري أجرى خلال الأيام الأخيرة الاجتماع الأول لأعضاء الخلية، والتي شملت نشاطات منظمة بالنسبة لأفراد مجتمع الميم، العاملون والعاملات جزء منهم من المنطقة العملياتية في التنظيم. 

وأثارت الأنشطة نفسها ردودا كثيرة من العاملين والعاملات في التنظيم الاستخباراتي، في حين أن أعضاء الخلية تلقوا رسائل دعم من الإدارة العليا، التي أصرت على أن الموساد هو منظمة تفتخر بموظفيها وتؤمن بالتعددية والمساواة. 

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "كان" يتضح أن النشاط لإقامة الخلية بدأ قبل الانتخابات الاسرائيلية، لكن موعد الاجتماع الأول لـ"خلية المثليين" كان الخميس الماضي، حيث يوجد في إسرائيل مخاوف من المساس بمجتمع الميم. 

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