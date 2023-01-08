بن غفير يأمر بإنزال الأعلام الفلسطينية من كل مكان عام في إسرائيل

جاء هذا بعد جلسة أجريت بين مفوض الشرطة والوزير الإسرائيلي

أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير أوامرا لمفوض الشرطة يعكوف شبتاي بإزالة وإنزال الأعلام الفلسطينية كلما علقت أو رفعت في كل مكان عام بإسرائيل، ووقف كل حدث وصفه القرار بأنه "تحريضي ضد دولة إسرائيل".

وقام الوزير بن غفير بحسب البيان بتحويل تعليمات إلى مكتب مفوض الشرطة بأن كل شرطي بأي درجة كان سيكون مخولا خلال ورديته بإزالة الأعلام الفلسطينية. وذكر البيان أن "تعليمات بن غفير لمفوض الشرطة استنادا الى اعتبار أن رفع العلم الفلسطيني هو دعم لمنظمة إرهابية".

ويشار الى أن تعليمات الوزير لمفوض الشرطة تأتي على خلفية رفع عدد قليل من المتظاهرين ليلة السبت للعلم الفلسطيني وسط تل أبيب وذلك خلال مشاركتهم بالمظاهرة الحاشدة التي نظمت احتجاجا على الإصلاحات الجديدة التي تنوي الحكومة الاسرائيلية اجرائها في وزارة القضاء، وعلى خلفية الصور والاحتفالات في قرية عارة نهاية الأسبوع بعد الإفراج عن السجين الأمني كريم يونس بعد قضائه محكومية بالسجن 40 عاما، كما أجريت اليوم محادثة بين الوزير ومفوض الشرطة، حيث طلب خلالها بن غفير الحصول على توضيحات عن عدم نجاح الشرطة بمنع هذه الاحتفالات.

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