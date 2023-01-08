عزام الأحمد لـi24NEWS : مستمرون بالتوجه للمحافل الدولية والعقوبات ضد الفلسطينيين ليست جديدة

شدد عزام الأحمد "على أنه في حالة ما إستمرت القوات الاسرائيلية من إرتكاب جرائم القتل ضد النضال السلمي فإن الوضع سيصبح ككرة الثلج لأن العنف يولد العنف"

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، في تصريح لـ i24news، اليوم الأحد، أن "العقوبات الإسرائيلية الجديدة في حق السلطة الفلسطينية ليس جديدة، فهناك اقتطاعات من أموال الشعب الفلسطيني التي تصرف كرواتب لأسر الأسرى منذ سنوات، وأيضا قضايا هدم البيوت لم تتوقف، كما تصارع الاستيطان بشكل كبير جدا ونحن نقاوم".

وقال عزام الأحمد، في مقابلة أجراها بثت على قناة i24news، "إننا لدينا قوة الحق لأن هذه الأرض هي فلسطينية محتلة منذ سنة 1967 وقرارات الشرعية الدولية أكدت ذلك بمئات القرارات وآخرهم إعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب فتوى محكمة العدل عن انتهاك إسرائيل حق الفلسطينيين بتقرير المصير".

وشدد عزام الأحمد، على أنه في حالة ما إستمرت القوات الإسرائيلية من إرتكاب ما وصفة بـ:"جرائم القتل ضد النضال السلمي" فإن "الوضع سيصبح ككرة الثلج لأن العنف يولد العنف وفي حالة ما إنفجر الوضع فإن إسرائيل هي السبب وهي التي ستتحمل كامل المسؤولية".

وأردف عزام الأحمد في حديثه لـi24news، أن "الأوضاع داخل إسرائيل ليست جيدة خاصة بعد فوز اليمين المتطرف في الحكومة برئاسة نتنياهو، الذي يعد ليس حلا أفضل من بن غفير". وقال عزام الأحمد "هل الشعب الفلسطيني سيرد على تعاملات بن غفير برفع الأيدي؟؟ ... بكل تأكيد لا، لأن الفلسطيني لا يعرف معنى الإستسلام وأعتقد أن الدفاع على المسجد الأقصى والقدس يسكن في قلوب الأمتين العربية والإسلامية"، مردفا أن "المحافظة على السلطة الفلسطينية واستمرارها أصبح مطلبا دوليا وعربيا".

وأكد عزام الأحمد لـi24news، "إن كانت إسرائيل قد حققت شيئ من الإنجازات تحت ضغظ الأمريكي، فإننا نثق بجماهير أمتنا العربية في أن تضغظ على حكوماتها بعدم الإنجراف"، مردفا أن "الأزمات المالية موجودة وربما تزداد لكن نحن كطائر الفليق نحيا من تحت الرماد شلال الدم لا يتوقف ونسير في طريق متعرج وسط حقل مليئ بالأشواك لكننا نعرف أين نهاية الطريق وكيف نصل إليها"

وختم عزام الأحمد حديثه، بأنه "من المستحيل أن تتخلى السلطة الفلسطينية عن دفع رواتب الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم"، موضحا "كما قال أبو مازن، إن بقي دولار واحد فقط فمعناه أنه سيكون للأسرى"، مشددا على أنه "رغم الحصار المالي الذي نتعرض إليه إلى أنه لم ولن نتوقف عن هذا الأمر".