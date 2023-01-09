في أول زيارة رسمية لمسؤول أمريكي إلى إسرائيل منذ تعيين الحكومة: أنتوني بلينكن يصل نهاية الشهر الجاري لاستجلاء نوايا حكومة نتنياهو

الزيارة الأمريكية الأولى لإسرائيل على مستوى الدولة سيجريها مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان في 19 الشهر الجاري مع نظيره الإسرائيلي

من المقرر أن يقوم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بزيارة دبلوماسية لإسرائيل الشهر الجاري، لعقد لقاء مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بهدف استجلاء الخطوات المستقبلية لحكومته، على ما كشف موقع واينت هذا الصباح، فضلا عن مساعي بلينكن لترتيب زيارة نتنياهو إلى واشنطن الشهر القادم.

Haim Tzach/GPO US Secretary of State Antony Blinken (L) shakes hands with Israeli PM Benjamin Netanyahu in Jerusalem - May 25, 2021

تجدر الإشارة إلى أن زيارة بلينكن هي الأولى من نوعها على مستوى الدولة بالنسبة لوزير الخارجية الإسرائيلية ايلي كوهين حيث سيقوم باستقبال نظيره الأمريكي علما أن الأخير هنأ كوهين عقب استلام مهامه الجديدة، وأكد موقف بلاده الثابت الملتزم بـ "أمن وازدهار دولة إسرائيل" إلى جانب التأكيد على التزام إدارة بايدن بحل الدولتين الذي تردده الولايات المتحدة من حين لآخر وتعتبره الحل الأمثل لحل الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

ويشير مراقبون إلى قلق البيت الأبيض من زيارة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى الحرم القدسي، والتي اعتبروا أنها استفزاز لا داعي له، فضلاً عن تداعيات الإصلاحات القضائية التي يدفع بها وزير القضاء ياريف ليفين على الديموقراطية الإسرائيلية.

ولفت الموقع إلى أن الزيارة الأمريكية الأولى لإسرائيل على مستوى الدولة سيجريها مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان في 19 الشهر الجاري مع نظيره الإسرائيلي تساحي هنغبي الذي تم إقرارتعيينه أمس الأحد.

كما أشارت تقارير على خلفية محادثات مع السفراء وكبار الدبلوماسيين، في سياق انعقاد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي على خلفية دخول بن غفير الحرم القدسي، إلى أن الولايات المتحدة أوضحت لأعضاء مجلس الأمن أنها تتعامل مع زيارة بن غفير إلى الحرم القدسي بحدة، إلا أنها ترى أنه لا يوجد مكان لقرار ضد إسرائيل، حيث أن هذا لن يؤدي إلا إلى تصعيد التوتر في علاقات دول المنطقة مع إسرائيل.