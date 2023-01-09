تحليل: مكارثي ونتنياهو يجدان نفسيهما مرهونين للشق المتطرف

القوة ليست في الأرقام. القوة ليست حتى في الاحتفاظ بمقعد السلطة نفسه. تكمن القوة في الاستعداد لإحراق المنزل مع علمك أن شريكك المفاوض ليس لديه منزل آخر يلجأ إليه

عند مشاهدة الانتخابات الفوضوية التي جرت الأسبوع الماضي لاختيار رئيس مجلس النواب الأمريكي، لا يسع المرء سوى إجراء مقارنات مع مفاوضات الائتلاف الحكومية الإسرائيلية الأخيرة.

وجدت مجموعة من أصحاب المصالح اليمينية، الذين يبدون متشابهين نسبيًا في التفكير بشأن القضايا الجوهرية، إزاء عدم وجود إمكانية لشركاء بديلين لاستخدامهم كعنصر في المفاوضات، نفسها مدينة بالفضل للمتطرفين.

ربما تعلم تجمع الحرية House Freedom Caucus في مجلس النواب المثير للمشاكل بعض الأشياء وهو يراقب إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، وزير الأمن القومي الإسرائيلي الحالي ووزير المالية، على التوالي، يضغطان على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للحصول على حقائب موسعة وصلاحيات غير مسبوقة. لقد رأوا في كيفن مكارثي زعيم حزب، بتفويض واضح من الناخبين اليمينيين، بدلاً عن الضعف واليأس وانسداد الأفق وضياع الطريق.

لذلك، مثل شركاء نتنياهو في الائتلا ، ضغطوا، واستخرجوا مناصب اللجان الفرعية الرئيسية، وحصلوا على قوانين ووعود، متمترسين بالأصوات التي جرفوها، وعلقوا سيف ديموقليس، حيث يمكن لجمهوري واحد فقط أن يصوت فيزيل مكارثي من منصبه كرئيس.

ومثلما هو الحال مع مفاوضات نتنياهو، انضم بعض متمردي مجلس النواب مع مكارثي في مناشدات العقل والواقع، أو مع تنازلات صغيرة نسبيًا لإظهار أن عنادهم لم يذهب سدى. على الرغم من ذلك، كان هناك عدد قليل من الأشخاص على استعداد لأخذها إلى أقصى حد.

النائب مات جايتز من فلوريدا، العقبة الأخيرة والأكثر صراحة أمام مكارثي في تصويت الأسبوع الماضي، غير رأيه أخيرًا عندما توصل إلى استنتاج مفاده أنه "ليس هناك أكثر ما يطلبه".

إذا كان هذا يبدو مألوفًا لمراقبي إسرائيل، فإن ذلك مفهوما. إنه يتعلق بتقطيع ونقل السلطات الوزارية والميزانيات، وتكشيل وزارات داخل وزارات، وسلاسل الأوامر المتعرجة التي نتجت، والشعور بأنه بغض النظر عن مدى فخامة ومدى دعم القائد على نطاق واسع فهو في الحقيقة أبعد ما يكون عن السلطة.

علاوة على ذلك، فإنه يُنظر إلى هذا القائد وذاك كمن تنازلا عن البيت، وهو ما يضعف صورتهما حتى بين داعميهم الموثوق بهم.

لقد تم استخلاص الدرس، سواء بالصدفة أم لا، في كل من إسرائيل وواشنطن: عندما تقسم القوى – المنقسمة الحياة السياسية إلى يسار ويمين، ويكون الطرف الآخر غير قابل للاسترداد، لن يكون بإمكان الطرف النهائي العريض لهيكل القوة الأقرب إلى المركز أن يحدد كيف تسير الأمور.

القوة ليست في الأرقام. القوة ليست حتى في الاحتفاظ بمقعد السلطة نفسه. تكمن القوة في الاستعداد لإحراق المنزل، مع العلم أن شريكك المفاوض ليس لديه منزل آخر يلجأ إليه.

في البلدان المنقسمة سياسياً بشدة حول العالم، أخذ المتطرفون يدونون الملاحظات.