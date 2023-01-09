ارتفاع في عدد المغاربة الذين زاروا إسرائيل عام 2022

أكدت الصفحة على أن"القدس مهد الديانات السماوية الثلاث تبقى الوجهة السياحية و الروحية الأكثر جاذبية بالنسبة للمغاربة تليها تل أبيب

عرف عام 2022 ارتفاع نسبي في عدد الوافدين المغاربة إلى إسرائيل حيث وصل عددهم حتى نوفنبر/تشرين المنصرم إلى 3500 أغلبهم من رجال الأعمال و الطلبة و الحجاج في إطار استئناف الرحلات الجوية المباشرة مع إسرائيل وثيرة أربع رحلات أسبوعية. بحسب ما نشرته صفحة "مغاربة مع استئناف العلاقات مع إسرائيل" على حسابها الرسمي على الفيسبوك.

وأكدت الصفحة على أن"القدس مهد الديانات السماوية الثلاث تبقى الوجهة السياحية و الروحية الأكثر جاذبية بالنسبة للمغاربة تليها تل أبيب، وأشارت إلى أن "وزارة الخارجية الإسرائيلية خصصت موقعا إلكترونيا للإجابة على استفسارات المغاربة الراغبين في التوجه إلى إسرائيل" موقع إلكتروني israelvisamorocco.com و بريد الكتروني للإجابة عن استفساراتكم حول الحصول على تأشيرة دخول إسرائيل : info@israelvisamorocco.com

وفي السياق نشرت الصفحة "استعدادًا لاستضافة المغرب لقمة النقب الثانية في مارس/آذار الوشيك، تم عقد اجتماع تحضيري جمع اللجنة التوجيهية للمنتدى (أمس الأحد إلأى غاية الثلاثاء الوشيك) في أبو ظبي. وسيشارك وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ووزير الخارجية في الحكومة الجديدة إيلي كوهين ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ووزراء خارجية الإمارات والبحرين ومصر.

ومن جهته أخرى قالت صحيفة "واينت"عن "امكانية دعوة وزير الخارجية المغربي لممثلين عن السلطة الفلسطينية إلى جانب دولة أفريقية مسلمة لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ستحضى بصفة مراقب".