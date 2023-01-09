دراسة إسرائيلية: لقاح كورونا المغزز مع أوميكرون يقلل من دخول المستشفى لجيل أكثر من 65 عاما

جريت الدراسة من نهاية سبتمبر حتى منتصف ديسمبر وفحصت 622701 شخصًا تبلغ أعمارهم 65 عامًا وأكثر ممن كانوا مؤهلين للحصوب على الجرعة المعززة

قال باحثون إسرائيليون، اليوم الاثنين، إن لقاح وباء كورونا المتكيف مع أوميكرون الذي طورته شركتا فايزر وبيوانتك قلل بشكل كبير من دخول المرضى الذين يبلغ عمرهم أكثر من 65 عاما إلى المستشفيات، وأفادوا أن هناك بعض الأدلة الأولى على فعالية اللقاح في العالم الحقيقي.

وأجرى الباحثون تجاربهم في مؤسسة الرعاية الصحية كلاليت وجامعة بن غوريون في النقب وكلية سابير الدراسة، ووجدوا انخفاضًا بنسبة 81 في المئة في حالات الاستشفاء بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكبر والذين تلقوا الجرعة المعززة مقارنة بأولئك الذين تلقوا سابقًا لقاحين على الأقل ضد وباء كورونا، ولكن ليس اللقاح المتكيف مع أوميكرون.

أجريت الدراسة من نهاية سبتمبر/أيلول المنصرم حتى منتصف ديسمبر/كانون الأول وفحصت 622701 شخصًا تبلغ أعمارهم 65 عامًا وأكثر ممن كانوا مؤهلين للحصول على الجرعة المعززة ثنائية التكافؤ. من بينهم 85314 ، ( 14 في المئة ) حصلوا عليها.

وقالت الدراسة: "الاستشفاء بسبب اللقاح المضاد ضد وباء كورونا حدث في 6 متلقين ثنائي التكافؤ و 297 مشاركًا لم" يتلقوها "حدثت الوفاة بسبب كورونا في متلقي واحد ثنائي التكافؤ و 73 مشاركًا لم يفعلوا ذلك."

وكانت إسرائيل قد تلقت في سبتمبر /أيلول المنصرم، لقاحات متكيفة مع أوميكرون من شركة فايزر وبدأت حملتها الخامسة للتلقيح ضد وباء كورونا، مع إعطاء الأولوية للمواطنين الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكبر وغيرهم من الفئات المعرضة للخطر، بما في ذلك النساء الحوامل والعاملين في مجال الصحة والمعلمين. وكان منسق مكافحة وباء كورونا في إسرائيل، البروفيسور سلمان زرقا، قد أعلن لصناديق الصحة الأربعة في البلاد أنه اعتبارًا من 18 يناير/كانون الثاني الوشيك، سيتم إغلاق محطات اختبار الفحص بما في ذلك محطات اختبار القيادة في البلاد، وستكون مسؤولة عن اجتياز هذه الاختبارات لمن يرغبون في ذلك.

واشار سلمان زرقا إلى أنه اعتبارًا من 31 يناير /كانون الثاني الوشيك، لن يكون عزل مرضى وباء كورونا ضروريا، وسيتعامل معه كأي مرض فيروسي، في ما عارضت صناديق الصحة الإسرائيلية القرارات، قائلة إنها بحاجة إلى مزيد من الوقت والميزانية للتحضير، لكن على الحكومة المقبلة اتباع هذه الخطة.

يبدو أن الوباء في إسرائيل تحت السيطرة إلى حد كبير هذا الشتاء حيث تم تسجيل 1187 حالة جديدة فقط في الـ 24 ساعة المنصرمة، ويوجد 155 مريضا في حالة خطيرة ونسبة التلوث بلغت 11.9 في المئة. وتوفي 12016 شخصًا بسبب الوباء منذ بداية تفشيه في عام 2020.