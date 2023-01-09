إسرائيل تمتلك أعلى معدل لاستثمار رأس المال في شركات التكنولوجيا الفائقة بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

81 بالمئة من الشركات في إسرائيل لديها إمكانية الوصول إلى الإنترنت ذات النطاق العريض، مقارنة بمتوسط 76.8 بالمئة في الدول الأعضاء في المنظمة

تمتلك إسرائيل أعلى معدل لاستثمار رأس المال الاستثماري كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في شركات التكنولوجيا الفائقة بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (1.76 في المئة ) تحتل الولايات المتحدة المرتبة الثانية في هذا الترتيب بمعدل 0.63 في المئة، في ما تحتل إسرائيل المرتبة الأولى في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث معدل نفقات البحث والتطوير في مجال الأعمال التجارية، تليها كوريا الجنوبية واليابان.

وتشير البيانات الصادرة من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، اليوم الإثنين، إلى أن81 بالمئة من الشركات في إسرائيل لديها إمكانية الوصول إلى الإنترنت ذات النطاق العريض، مقارنة بمتوسط 76.8 بالمئة في الدول الأعضاء في المنظمة، حيث تحتل الدنمارك المرتبة الأولى بنسبة 95 في المئة من الشركات التي تستخدم الإنترنت عالي السرعة.

واحتلت إسرائيل مرتبة عالية في تقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية السابقة، بما في ذلك في عام 2018 عندما صنفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إسرائيل في المرتبة الثالثة بين أكثر الدول تعليماً في جميع أنحاء العالم، بعد كندا واليابان فقط.

ووجدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنه "في إسرائيل، 88 بالمئة من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 64 عامًا أكملوا تعليمهم الثانوي، وهو أعلى من متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 79 بالمئة".

وتتكون منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من 38 دولة(إسرائيل عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية منذ عام 2010) معظمها من الاقتصادات ذات الدخل المرتفع مع مؤشر تنمية بشرية مرتفع للغاية وتعتبر من البلدان المتقدمة، بهدف تحفيز التقدم الاقتصادي والتجارة العالمية من خلال وضع مبادئ توجيهية مشتركة.