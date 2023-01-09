إسرائيل: اعتقال ثلاثة أشخاص بتهمة تهريب مجوهرات بقيمة نصف ملبون ساقل من دبي

لمحاولتهم تهريب ما قيمته نصف مليون شاقل من الذهب والمجوهرات المطلية بالفضة من دبي، وهم يرتدون المجوهرات المهربة خلال تفتيش جسدي

أوقفت الشرطة ثلاثة إسرائيليين من سكان القدس وريشون لتسيون وبيت شيمش، في مطار بن غوريون، اليوم الإثنين، لمحاولتهم تهريب ما قيمته نصف مليون شاقل من الذهب والمجوهرات المطلية بالفضة من دبي، وهم يرتدون المجوهرات المهربة خلال تفتيش جسدي بعد هبوطهم في إسرائيل.بحسب ما أورده موقع موقع "والا"العبري

وكانت إسرائيل والإمارات، قد قامتا بتطبيع العلاقات الدبلوماسية في سبتمبر/أيلول من عام 2020 من خلال التوقيع على"اتفاقيات إبراهيم".