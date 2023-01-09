السعودية ترفع القيود على عدد الحجاج وأعمارهم للراغبين في أدا مناسك الحج للعام الجاري

كانت السعودية قد ألغت معظم القيود المرتبطة بوباء كوروناد وخصوصا اشتراط الحصول على اللقاحات للسفر إليها.

أعلنت السعودية، اليوم الإثنين، أنها ستسمح للمسلمين أداء فريضة الحج للعام الجاري من دون أي قيود على عدد الحجاج وأعمارهم، بعد ثلاث سنوات من تقليص عدد الحجاج بشكل كبير على خلفية تفشي وباء كورونا.ويعتبر الحج أحد أكبر التجمعات الدينية في العالم وقد بلغ عدد الحجاج العام 2019 نحو 2,5 مليون حاج.

وقالت قناة "الإخبارية" السعودية نقلا عن وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة في افتتاح "‘كسبو الحج 2023"، إعلانه في مؤتمر صحافي في الرياض "عودة أعداد الحجاج الى ما كانت عليه قبل الجائحة وبدون أي قيود على العمر". وقال إنه سيتم تخفيض تكلفة التأمين على الحجاج بنسبة 73 في المئة والمعتمرين بنسبة 63 في المئة اعتباراً من الثلاثاء الوشيك، مؤكداً عودة أعداد الحجاج للأعداد التي كانت قبل فترة فيروس كورونا، وبدون تحديد العمر.

وأضاف الربيعة، بحسب صحيفة "الرياض" المحلية، أن "حكومة المملكة قدمت العديد من الخدمات لخدمة ضيوف الرحمن"، وأنه "يمكن استخراج تأشيرة العمرة خلال أقل من 24 ساعة، ومن حق الزائر زيارة أي مدينة في المملكة، والسماح لبعثات الحج بالتعاقد مع أي شركة مرخصة بهدف تعزيز التنافسية"

وأرغم تفشي وباء كورونا خلل العام 2020 المملكة العربية السعودية على تخفيض عدد الحجاج مع السماح بأدائها لمن هم دون من 65 عاما فقط، وبعد ذلك سمحت السعودية لألف شخص فقط بأداء الفريضة، قبل أن يرفع العدد في 2021 إلى ستين ألفا ملقحين بالكامل جرى اختيارهم بواسطة القرعة. ورفع العدد إلى مليون مسلم، بينهم 850 الفا من خارج المملكة اختيروا أيضا بالقرعة.

واشترطت السلطات السعودية أن يكون جميع الحجّاج الوافدين من الخارج قد تلقّوا تطعيمهم بالكامل، وأن يُبرزوا نتيجة سلبيّة لاختبار وباء كورونا، وكانت السعودية قد ألغت معظم القيود المرتبطة بوباء كوروناد وخصوصا اشتراط الحصول على اللقاحات للسفر إليها.