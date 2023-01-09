إسرائيل:بن غفير سيصدر أوامرا باعتقال المتظاهرين الذين يغلقون شوارع ويحملون لافتات تحريض

وزير الأمن القومي سيصدر أوامرا جديدة تتعلق بالمظاهرات والاحتفالات بالافراج عن السجناء الأمنيين

تعليمات جديدة سيصدرها غدا وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير للشرطة الإسرائيلية، وبحسب النشر في هيئة البث الرسمية "كان" فإن هذه التعليمات هي اعتقال المتظاهرين الذين سيغلقون الشوارع وحتى اعتقال متظاهرين يقومون برفع يافطات تحريضية خلال المظاهرات. كما سيصدر تعليمات تتعلق بالاحتفالات عند الافراج عن السجناء الأمنيين، حيث سيكون بالامكان استخدام القوة خلال احتفالات العائلات والمقربين.

ومن المتوقع أن يتم غدا اقامة اجتماع بين الوزير بن غفير ومفوض الشرطة والمستشار القضائي للشرطة الإسرائيلية استعدادا للافراج عن السجين الأمني ماهر يونس، وسيطلب الوزير خلال الاجتماع استخدام القوة وبذل الجهود للوصول الى الاحتفالات بالإفراج عن السجناء الأمنيين ، وازالة لافتات "انتصار"أو لافتات دعم أخرى وازالة الخيام التي ستنفذ بها الاحتفالات. وسيتم في الجلسة مناقشة التعقيدات القضائية بشأن ازالة الخيام ان كانت نصبت داخل ارض خاصة أو عامة حيث ستكون مشكلة للشرطة بتنفيذ ذلك.

التعليمات الثانية تتطرق الى مظاهرات اليسار، في أعقاب المظاهرة الحاشدة السبت في تل أبيب ضد الحكومة، بن غفير يطالب من الشرطة اعتقال المتظاهرين الذين يرفعون أعلاما تحريضية واعتقال المتظاهرين الذين يغلقون الشوارع.