إسرائيل: نتنياهو يبحث موضوع إيران ويعزز العلاقات مع "إيباك"

نتنياهو:"حان الوقت لتوحيد الصفوف بين إسرائيل والولايات المتحدة - وآخرين. وأنا أتطلع إلى مناقشة هذه المسألة مع الرئيس بايدن وفريقه".

تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع مسؤولين تنفيذيين ونشطاء كبار في لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية، المعروفة باسمها المختصر AIPAC ، أمس الاثنين، بشكل أساسي حول الصراع مع إيران، وقال"حان الوقت لتوحيد الصفوف بين إسرائيل والولايات المتحدة - وآخرين. وأنا أتطلع إلى مناقشة هذه المسألة مع الرئيس بايدن وفريقه".

وبحسب البيان الصادر عن مكتب نتنياهو ، قال، "لذلك الآن، بسبب الرجال والنساء الشجعان في إيران، يرى العالم بأسره ما كنا نتحدث عنه، أن هذا نظام فظيع وقمعي وإرهابي" ، في إشارة إلى لقمع الاحتجاجات في البلاد.كما شكر نتنياهو إيباك - مجموعة ضغط مؤيدة لإسرائيل - لدعمهاإسرائيل وتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة.

وأشار نتنياهو إلى أنه يعمل على توسيع "دائرة السلام" المستخدمة لوصف الدبلوماسية بين إسرائيل وجيرانها العرب. وبحسب بيان صحفي ، أوضح رئيس الوزراء أنه "متفائل" لأن القادة العرب غيروا وجهات نظرهم بشأن إسرائيل ويرون الآن الدولة اليهودية كشريك وليس عدوًا".

وقال نتنياهو إن "الناس على مستوى العالم يشهدون الآن قمع النظام الداخلي للمواطنين الإيرانيين، وكذلك إعدام المتظاهرين من أجل الحرية" واندلعت مظاهرات في مدن في جميع أنحاء إيران، في استمرار لأكثر من ثلاثة أشهر من الاضطرابات في البلاد بعد مقتل الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني تبلغ من العمر 22 عامًا في 16 سبتمبر / أيلول المنصرم، والتي توفيت في حجز ما يسمى بشرطة الآداب تم القبض عليها بدعوى انتهاك قواعد اللباس الصارمة للنساء في إيران.