الكنيست تمدّد أنظمة الطوارئ في المستوطنات بالضفة الغربية في القراءة الأولى

بعض أحزاب المعارضة صوتت لصالح تمديد قوانين الطوارئ أو ما يُعرف بقانون المستوطنات في الضفة وهو نفسه المطب الإشكالي الذي ساهم في إسقاط حكومة بينيت-لابيد

صادقت الكنيست الليلة (بين الاثنين والثلاثاء) بكامل هيئتها، في القراءة الأولى على تمديد سريان أنظمة الطوارئ المتعلقة بفرض القانون الإسرائيلي في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، لخمس سنوات قادمة.

وأُفيد أن بعض أحزاب المعارضة صوتت لصالح تمديد قوانين الطوارئ أو ما يُعرف بقانون المستوطنات في الضفة، وهو نفسه المطب الإشكالي الذي ساهم في إسقاط حكومة بينيت-لابيد السابقة حين رفضت المعارضة وعلى رأسها الليكود دعم قانون تمرره هذه الحكومة غير المتجانسة، وفق تعبيرهم ما حسم أمر انهيارها.

يشار إلى أن حزب العمل برئاسة ميراف ميخائيلي رفض تأييد القانون هذه المرة بخلاف موقفه السابق وعلل موقفه بالقول إن معارضته تأتي بسبب طبيعة الحكومة الحالية، وهي حكومة يغلب عليها الطابع الصهيوني الديني المتزمت. وجاء في بيان أصدره حزب العمل: "تسعى الحكومة الحالية جاهدة لتعزيز الرؤية المسيحانية لسموتريتش وبن غفير وتعرض للخطر وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. على عكس الحكومات السابقة، التي أدركت أن هذا كان ترتيبًا مؤقتًا في طريقه إلى حل سياسي، في التركيبة الحالية للحكومة التي أخضعت الإدارة المدنية لسموتريتش تصبح هذه اللوائح أنظمة ضم تتعارض مع الصهيونية. هي نقيض الأمن، وستسمح لسموتريتش بتحقيق وتنفيذ خططه القومية والمسيحانية والخطيرة".

وشرع القانون في الأصل بعد حرب عام 1967، ولا يزال الى الآن "إجراء طارئ" يتوجب تمديده كل خمس سنوات، وتم تمريره بالمرة الأخيرة في عام 2017، ووقع موعد تمديده في نهاية شهر تموز/يوليو من السنة النمصرمة، وبموجبه يتم فرض القانون الجنائي الإسرائيلي وبعضا من القانون المدني ليشمل الإسرائيليين الذين يعيشون في الضفة الغربية.