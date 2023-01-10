الإمارات استقطبت ما يزيد عن 150 ألف سائح إسرائيلي خلال 2022

إسرائيل يمكنها أن توفر للسائحين من الإمارات ظروفًا مثالية، بما في ذلك مطاعم الحلال والمرشدين السياحيين العرب ومواقع سياحية إسلامية شتى

شهدت الأشهر العشرة الأخيرة من عام 2022 وفود ما يزيد عن 150 ألف سائح إسرائيلي إلى الإمارات العربية المتحدة، على ما أفادت وسائل إعلام يوم الإثنين.

لعبت السياحة الدور الأبرز في العلاقات بين إسرائيل والإمارات اللتان انخرطتا في تطبيع العلاقات عام 2020 بموجب اتفاقيات أبراهام برعاية الولايات المتحدة. قالت فيني شاني، نائب الرئيس الأول ورئيسة إدارة التسويق في وزارة السياحة، لصحيفة الخليج تايمز إن حوالي 1600 مواطن إماراتي سافروا إلى إسرائيل في الأشهر العشرة الأخيرة من عام 2022.

خلال رحلاتهم، أنفق المواطنون والمقيمون في الإمارات حوالي 180 دولارًا في اليوم، باستثناء تذاكر الطيران. أولئك الذين سافروا بمهام عمل أنفقوا أكثر لكنهم بقوا في إسرائيل لوقت أقل.

وأضافت شاني أن إسرائيل يمكن أن توفر للسائحين من الإمارات ظروفًا مثالية، بما في ذلك المطاعم التي تقدم طعامًا حلالًا (يُسمح بتناولها وفقًا للشريعة الإسلامية)، والمرشدين السياحيين الناطقين باللغة العربية، والمواقع السياحية الإسلامية، فضلاً عن الفنادق المناسبة لجميع أفراد الأسرة.

بالنسبة للجمهور الإسرائيلي، تعتبر الإمارات العربية المتحدة، التي لا تبعد سوى ثلاث ساعات بالطائرة، وجهة جديدة جذابة للغاية. وبوسع الإسرائيليين أن ينعموا بالعديد من الاختيارات المتوفرة ابتداء من مراكز التسوق الفاخرة ورحلات السفاري الصحراوية إلى برج خليفة والمطاعم الراقية مرورًا بعجائب أبو ظبي.