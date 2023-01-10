مخاوف إسرائيلية من إلغاء السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني تحت ضغط العقوبات

"إلغاء التنسيق الأمني قبل نحو عام ونصف، على خلفية "خطة القرن" أدى الى تعميق التنسيق بين حماس والجهاد الاسلامي وتنامي نفوذهما في السلطة الفلسطينية"

أعربت المستويات الأمنية في إسرائيل عن خشيتها من قرار السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع الجيش الإسرائيلي على وقع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها إسرائيل في أعقاب توجه السلطة إلى محكمة العدل الدولية للحصول على فتوى بشأن ما وصفته ب"الاحتلال الإسرائيلي"وفق النشر في 'كان'.

ويُعلي جهاز الأمن الإسرائيلي من أهمية التنسيق الأمني المستمر مع السلطة الفلسطينية ومدى فاعليته، على الرغم من ضعف سيطرتها في بعض المناطق في الضفة الغربية، لا سيما الجزء الشمالي منها في إشارة إلى جنين ونابلس. فقد أكد مسؤولون أن وجود السلطة الفلسطينية عامل يسهم في الاستقرار ومهم في منع حالة الفوضى خاصة في ظل الظروف الحالية.

وقال مصدر أمني في تصريح لهيئة البث الرسمية الإسرائيلية إن "إلغاء التنسيق الأمني قبل نحو عام ونصف العام، على خلفية إشهار "خطة القرن" الأمريكية أدى الى تعميق التنسيق بين حماس والجهاد الاسلامي وتنامي نفوذهما في مناطق السلطة الفلسطينية".

ومع استلام بتسلئيل سموتريتش وزارة المالية بادر هذا إلى مصادرة أموال المقاصة الفلسطينينة لصالح تعويض أهالي ضحايا العمليات العدائية وفق ما ينص عليه القانون الذي تم سنه في الكنيست بهذا الصدد.

واشتملت العقوبات الإسرائيلية الأخيرة التي تم التوافق بشأنها على عدة خطوات ابتداء بتحويل ما يقرب من 139 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية للضحايا الاسرائيليين من أجل تنفيذ الحكم في ملف قضية "ليتبك" التي تعوض أهالي الضحايا الذين قُتلوا في اعتداءات مسلحة فلسطينية. إضافة إلى البدء الفوري في موازنة مدفوعات السلطة الفلسطينية لمنفذي العمليات وعائلاتهم لعام 2022 وفقًا لتقرير المؤسسة الأمنية. فضلا عن تجميد مخططات البناء الفلسطينية في مناطق (ج). كما سيتم اتخاذ إجراءات ضد المنظمات في الضفة الغربية التي تروج لنشاط معاد لإسرائيل، بما في ذلك النشاط السياسي القانوني ضد إسرائيل تحت ستار النشاط الإنساني.

يذكر أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، قال خلال إيجاز يوم الاثنين، معقبا على العقوبات التي فرضتها إسرائيل على الفلسطينيين إنها "لن تؤدي إلا إلى زيادة التوترات". وأضاف برايس "سيأخذ (هذا الأمر) الطرفين بعيدًا عن هدف حل الدولتين التفاوضي". وعندما سئل عما إذا كان سيحث الإسرائيليين على الإفراج عن الأموال المحتجزة - وهي نسبة مئوية من عائدات الضرائب التي جمعتها في العام الماضي نيابة عن السلطة الفلسطينية لخصم الرواتب التي تُدفع للسجناء الأمنيين - صرح برايس أن "الإجراءات الأحادية الجانب تهدد قابلية حل الدولتين للحياة".

يُذكر أن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، قال في تصريح لـ i24news، الأحد، إن "العقوبات الإسرائيلية الجديدة في حق السلطة الفلسطينية ليست جديدة، فهناك اقتطاعات من أموال الشعب الفلسطيني التي تصرف كرواتب لأسر الأسرى منذ سنوات، وأيضا قضايا هدم البيوت لم تتوقف، كما تصارع الاستيطان بشكل كبير جدا ونحن نقاوم".