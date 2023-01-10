السعودية: نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل خلال عام 2022 بلغت 37 في المئة

نسبة مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة من سن 15 إلى 24 سنة ارتفعت من 48 في المئة في الربع الثاني إلى 50.1 في المئةفي الربع الثالث من 2022

قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، أحمد الراجحي، خلال انطلاق فعاليات منتدى الحوار الاجتماعي الـ 12 إن "نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل خلال عام 2022م بلغت 37 في المئة، مؤكدا على أن الوزارة حرصت على "المواءمة مع جميع شركائها في سوق العمل واعتبارهم عنصرًا مهمًا في النجاح والتطوير والتمكين"، مبينا أن "المنتدى يهدف إلى تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة، و تسليط الضوء على فرص الاستثمار في سوق العمل والتصدي للتحديات التي يواجهها حاليا".

وأشار الراجحي إلى أن "أهمية المنتدى تكمن في استثمار الفرص ومعالجة التحديات، وتوفير بيئة عمل متميزة نحو سوق عمل جذاب بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، واستراتيجية سوق العمل"، ولفت إلى أن "هناك نحو 2.2 مليون سعودي يعملون في القطاع الخاص وهو الأعلى تاريخياً"وتابع، "كما جرى توظيف أكثر من 550 ألف مواطن ومواطنة".

يذكر أن الوزير السعودي أوضح أن هذه الإجراءات تمت إلى جانب التزام المنشآت بقرارات وأنظمة العمل بنسبة 98 في المئة، والالتزام بحماية الأجور بنسبة 80 في المئة وتوثيق 3.8 مليون عقد عمل، وارتفاع نسبة التسوية الودية للخلافات العمالية بنسبة 74في المئة

وفي السياق كشف أحدث تقرير للهيئة العامة للإحصاء السعودية (GASTAT)في بيان.على أن نسبة مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة من سن 15 إلى 24 سنة ارتفعت من 48 في المئة في الربع الثاني إلى 50.1 في المئةفي الربع الثالث من عام 2022. وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء التي صدرت في 29 ديسمبر/كانون الأول من عام 2022 أن 93.3 في المئة من النساء السعوديات، في ما قال مواطنون سعوديون عاطلون عن العمل إنهم سيقبلون العمل في القطاع الخاص.

في الماضي، غالبًا ما كان المواطنون السعوديون يفضلون الوظائف في القطاع العا ، لكن إصلاحات رؤية المملكة 2030 - بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - قدمت المزيد من فرص العمل في مختلف المجالات. انطلق منتدى الحوار الاجتماعي في الرياض ونظمته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني ومنظمة العمل الدولية وممثلين عن الحكومة والجمهور أرباب العمل والعاملين في القطاع الخاص.

وقال الراجحي إن الملتقى