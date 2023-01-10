English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • الشرق الأوسط
  • إسرائيل/نتنياهو من الحدود الشمالية :"من يريد تذكيرا لخطوطنا الحمراء-سيحصل عليه"

إسرائيل/نتنياهو من الحدود الشمالية :"من يريد تذكيرا لخطوطنا الحمراء-سيحصل عليه"

i24news

دقيقة 4
رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو في زيارة الى المنطقة الشمالية 10/1/2023
Amos Ben Gershom/GPOرئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو في زيارة الى المنطقة الشمالية 10/1/2023

تطرق نتنياهو لأول مرة منذ توليه المنصب الى التهديد الايراني وإذرعها في المنطقة

تجول رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في القيادة الشمالية اليوم برفقة وزير الأمن يوآف غالانت، وتطرق في كلمة له لأول مرة منذ عودته الى المنصب الى التهديد الايراني وأذرعها في الشرق الأوسط :"من يريد تذكيرا لخطوطنا الحمراء-سيحصل عليه". 

Video poster

وأضاف :"عدونا الأساسي الذي نواجهه هو شرطة الإرهاب في ايران وأذرعها في سوريا ولبنان" وقال نتنياهو:"نحن مصممون لمواجهة المحاولات الايرانية لتطوير ترسانة نووية، مصممون على مكافحة كل محاولة لتموضعها على حدودنا الشمالية في سوريا، ومصممون على مكافحتها بكل محاولة لحزب الله للاعتداء علينا من لبنان". 

ويشار الى أن نتنياهو تحدث أمس مع كبار المسؤولين في "ايباك" اللوبي المؤيد لإسرائيل في الكونغرس الأمريكي، ونشطاء كبار في المنظمة وقال :"حان الوقت لإسرائيل والولايات المتحدة للاصطفاف جنبا إلى جنب مع دول أخرى، بخصوص مواجهة ايران"، وأشار نتنياهو خلال المحادثة :"أتطلع للحديث عن ذلك مع الرئيس جو بايدن وطاقمه. يوجد للموضوع اليوم إجماع على الموضوع أكثر من أي وقت آخر" جاءت تصريحات نتنياهو بعد فترة قصيرة من إعلان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان عن نيته زيارة إسرائيل. 

Amos Ben Gershom/GPO
Amos Ben Gershom/GPOرئيس الحكومة الاسرائيلية في زيارة الى المنطقة الشمالية 10/1/2023

Amos Ben Gershom/GPO
Amos Ben Gershom/GPOرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يزور المنطقة الشمالية 10/1/2023

 

تلقت هذه المقالة 0 تعليق