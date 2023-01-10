تطرق نتنياهو لأول مرة منذ توليه المنصب الى التهديد الايراني وإذرعها في المنطقة

تجول رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في القيادة الشمالية اليوم برفقة وزير الأمن يوآف غالانت، وتطرق في كلمة له لأول مرة منذ عودته الى المنصب الى التهديد الايراني وأذرعها في الشرق الأوسط :"من يريد تذكيرا لخطوطنا الحمراء-سيحصل عليه".

وأضاف :"عدونا الأساسي الذي نواجهه هو شرطة الإرهاب في ايران وأذرعها في سوريا ولبنان" وقال نتنياهو:"نحن مصممون لمواجهة المحاولات الايرانية لتطوير ترسانة نووية، مصممون على مكافحة كل محاولة لتموضعها على حدودنا الشمالية في سوريا، ومصممون على مكافحتها بكل محاولة لحزب الله للاعتداء علينا من لبنان".

ويشار الى أن نتنياهو تحدث أمس مع كبار المسؤولين في "ايباك" اللوبي المؤيد لإسرائيل في الكونغرس الأمريكي، ونشطاء كبار في المنظمة وقال :"حان الوقت لإسرائيل والولايات المتحدة للاصطفاف جنبا إلى جنب مع دول أخرى، بخصوص مواجهة ايران"، وأشار نتنياهو خلال المحادثة :"أتطلع للحديث عن ذلك مع الرئيس جو بايدن وطاقمه. يوجد للموضوع اليوم إجماع على الموضوع أكثر من أي وقت آخر" جاءت تصريحات نتنياهو بعد فترة قصيرة من إعلان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان عن نيته زيارة إسرائيل.

Amos Ben Gershom/GPO رئيس الحكومة الاسرائيلية في زيارة الى المنطقة الشمالية 10/1/2023