باحثون إسرائيليون يجدون طريقة جديدة في تطوير أجهزة الكمبيوتر الكمومية

أضاف الدكتور مايكل ستيرن: "هذا العمل يمهد الطريق للعديد من التطبيقات المحتملة في مجالات الدوائر الهجينة الكمومية والحساب الكمومي."

قام باحثون إسرائيليون باستخدم تقنية تصنيع جديدة ومعدات حديثة للتغلب على عقبة كبيرة في حل مشكلة في تطوير أجهزة الكمبيوتر الكمومية.

في ورقة بحثية نُشرت في مجلة Physical Review Applied، أوضح الدكتور مايكل ستيرن، والطالب تيكاي تشانغ عن طريقة جديدة للتحكم في هذه الكيوبتات الصعبة وتصنيعها، وستسمح بإحداث اختراقات جديدة عندما يتعلق الأمر ببناء أجهزة الكمبيوتر الكمومية وهو ثوري في مجال ميكانيكا الكم.

وقال الدكتور مايكل ستيرن: "لقد سجلنا تحسنًا كبيرًا في التحكم وإمكانية تكرار هذه الكيوبتات. وقد مكنتنا قابلية التكرار هذه من تحليل العوامل التي تعيق أوقات التماسك والقضاء عليها بشكل منهجي".

وأضاف الدكتور مايكل ستيرن: "هذا العمل يمهد الطريق للعديد من التطبيقات المحتملة في مجالات الدوائر الهجينة الكمومية والحساب الكمومي."

وتُعرف إحدى اللبنات الأساسية للمعالجات المطلوبة في أجهزة الكمبيوتر هذه باسم qubit - نسخة كمومية من البت الثنائي الكلاسيكي. واحد كيوبت يساوي بتتين، واثنان كيوبت يساوي أربع بتات، وهكذا - لدرجة أن 127 كيوبت يضع المعالج فوق قدرة الكمبيوتر الكلاسيكي على محاكاته.

ولكن الآن، مع زيادة حجم المعالجات، أصبحت هذه الكيوبتات فائقة التوصيل "ترانسون" محدودة بسبب طبيعتها "غير الخطية الضعيفة". هذا هو المكان الذي يأتي فيه التدفق الكمي.

وكانت أجهزة الكمبيوتر الكمومية نظرية قبل عقدين فقط. وقد تبين أنهم يستطيعون - من الناحية النظرية - حل المشكلات التي تتطلب حسابًا سريعًا، مثل تحليل أعداد كبيرة إلى أعداد أولية أو البحث بكفاءة في قواعد البيانات.