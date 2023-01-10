إيران : القضاء يدين بلجيكيا بالتجسس ويحكم بسجنه 12.5 عاما

نددت بلجيكا على لسان وزيرة خارجيتها حجّة لحبيب بـ "الاعتقال التعسفي"، وقالت في تغريدة إنها ستستدعي السفير الإيراني في بلجيكا الثلاثاء

أعلن القضاء الإيراني، اليوم الثلاثاء، إصدار أحكام بالسجن بحق عامل الإغاثة البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل لفترة إجمالية تبلغ 40 عاما، سيتعيّن عليه أن يقضي أطولها (12,5 عاما)، بعد إدانته بتهم أبرزها التجسس.

ونددت بلجيكا على لسان وزيرة خارجيتها حجّة لحبيب بـ "الاعتقال التعسفي"، وقالت في تغريدة إنها ستستدعي السفير الإيراني في بلجيكا الثلاثاء، مشيرة إلى أنه "لم يتم تقديم أي معلومات تتعلق بالتهم والحكم من قبل إيران بشكل رسمي".

وأفاد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية أن فانديكاستيل دين بأربع تهم مختلفة ونال أحكاما بالسجن يصل مجموعها الى 40 عاما، ونظرا الى تطبيق إيران مبدأ الادغام في العقوبات، يتعيّن على فانديكاستيل قضاء الأشدّ، وهي الحبس 12 عاما ونصف.

وصدرت بحق الموقوف ثلاث عقوبات بهذه المدة، وذلك لإدانته بكل من "التجسس على الجمهورية الإسلامية الإيرانية لصالح جهاز استخبارات خارجي"، و"التعاون مع حكومة دولة معادية، هي الولايات المتحدة، ضد الجمهورية الإسلامية"، و"تبييض الأموال".

وحكم عليه بالحبس عامين ونصف عام إضافيين والجلد 74 مرة لإدانته بـ"تهريب العملة بمبلغ 500 ألف دولار"، وأشار ميزان أونلاين الى أن الحكم بحق فانديكاستيل هو "ابتدائي وقابل للاستئناف ... خلال مهلة 20 يوما".