من هو القائد العربي الأكثر تأثيرا عام 2022؟

استطلاع أجرته روسيا اليوم يقول أن ولي العهد السعودي حصل على اللقب للمرة الثاني

أظهر استطلاع أجرته "روسيا اليوم" أن القائد العربي الأكثر تأثيرا في عام 2022 ، هو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وحصل على اللقب للمرة الثانية على التوالي، بعد أن حصل عليه العام الماضي.

وبحسب الاستطلاع حصل بن سلمان على 62.3 بالمئة من الأصوات والتي تساوي تقريبا 7.5 مليون من بين 12 مليون شاركوا بالاستطلاع الذي أجري بالفترة ما بين 15 كانون أول/ديسمبر، وحتى يوم أمس.

وحصل على المكان الثاني في الاستطلاع الذي شارك فيه الملايين رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد مع حوالي ثلاثة ملايين صوتا، في حين أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان في المكان الثالث وحصل على 24.8 بالمئة من الأصوات.

أما بخصوص الشخصيات العالمية ، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حصل على لقب "الشخصية السياسية العالمية الأكثر تأثيرا عام 2022"، وحصل على 18045 صوتا ، اي 80.4 من الأصوات التي بلغت 22426 صوتا.

في حين حصل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على المركز الثاني مع 1950 صوتا اي 8.7 بالمئة من إجمالي الأصوات، في حين حصل الرئيس الصيني شي جين بينغ على المركز الثالث مع 1006 صوتا اي 4.5 بالمئة من الأصوات.