تقرير أمريكي: إيران تسعى لإقامة بنية تحتية لدفاعات جوية في سوريا

التقرير الأمريكي يقول إن الهجمات المنسوبة لاسرائيل تستهدف هذه البنية التحتية

أفادت الصحيفة الأمريكية "نيوزويك" الليلة أن ايران تسعى إلى اقامة بنية تحتية لدفاعات جوية شاملة في الأراضي السورية، وذلك عن طريق إرسال معدات كثيرة وأفرادا، وذلك لمواجهة الضربات المنسوبة إلى إسرائيل". لكن بحسب التقرير "إسرائيل تواصل هجماتها لإحباط المشروع" ونقل التقرير عن مصدر استخباراتي أمريكي مطلع على التفاصيل إنه وبعد بدء الهجمات المنسوبة لإسرائيل في عام 2017، تم "توجيهها الى عقارات ومصالح ايرانية تهدد إسرائيل".

وأضاف المصدر للصحيفة الأمريكية إنه :"خلال العامين المنصرمين غيرت ايران استراتيجتها، حيث باتت تعزز نشر قدرات دفاعية جوية من قبلها على الأراضي السورية، بقيمة ملايين الدولارات بهدف مواجهة الهجمات المنسوبة لإسرائيلية". وشدد هذا المصدر إن "الايرانيين ساعدوا السوريين بتحديث أنظمة راداراتهم، والتي تهدف للمساعدة برصد ومنع الهجمات الإسرائيلية، بشكل أساسي ضد التموضع الايراني في البلاد".

وذكر المصدر الاستخباراتي أن الأسلحة المنخرطة في هذه الجهود تشمل الصاروخ الايراني "Sayad 4b"، والذي تم الكشف عنه في تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، في احتفال بمشاركة قادة عسكريين ايرانيين. الصاروخ يستخدم بالمنظومة الدفاعية Baver 373 وأفيد أنه بسرعة أكثر من 300 كيلومتر. ومع الأخذ بعين الحسبان أنه تم بناء هذه المنظومات على الأراضي السورية وغالبا ما يحتفظ بها الجيش السوري، وأوضح المصدر إن "الجنود السوريين معرضين للخطر بسبب المشروع الايراني والهجمات الإسرائيلية ضده".

ويشار الى رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية آفيف كوخافي تطرق في كلمة له في شهر كانون أول/ديسمبر الماضي خلال كلمة له في أحد المؤتمرات الأمنية الى الأوضاع الأمنية والتهديدات المختلفة ضد دولة إسرائيل. وأكد خلال تصرحاته أن إسرائيل هاجمت قافلة سورية على الحدود العراقية -السورية قبل عدة أسابيع من تاريخ الكلمة.