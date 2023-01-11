إسرائيل: وفاة الحاخام شمعون بعداني الزعيم الروحي لحزب شاس عن عمر ناهز 94 عاما

وقال الحزب في بيان جاء في بيان، إن "رئيس حزب شاس آري درعي وأنصاره أصيبوا بالصدمة والألم والدمار بسبب وفاته".

أعلن حزب "شاس" أن الزعيم الروحي لأكبر حزب يهودي متشدد في الائتلاف الحاكم في إسرائيل، الحاخام شمعون بعداني ، توفي اليوم الأربعاء عن عمر ناهز 94 عاما.

وقال الحزب في بيان جاء في بيان، إن "رئيس حزب شاس آرييه درعي وأنصاره أصيبوا بالصدمة والألم والوجع بسبب وفاته".

وكان بعداني قد ترأس مجلس حكماء التوراة، أعلى هيئة في شاس، والذي انضم إلى حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الشهر الماضي، كما لعب بعداني دورًا مؤثرًا في حياة اليهود السفارديم في إسرائيل وعاش في بني براك، المدينة التي يقطنها غالبية من الحريديم بالقرب من تل أبيب وسط إسرائيل.

وولد البعداني عام 1928 في مدينة الخضيرة خلال فترة حكم الانتداب البريطاني، وكان من أوائل الحاخامات الذين تم تعيينهم في مجلس شاس عندما تم تشكيله في عام 1984.

وفي عام 2014 ، قُتل حفيده البالغ من العمر 17 عامًا في هجوم دهس في القدس.

تولى بعداني رئاسة مجلس حكماء التوراة في أغسطس/آب ، بعد وفاة سلفه شالوم كوهين عن عمر يناهز 91 عامًا.