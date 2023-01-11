سلاح الجو الإسرائيلي يحول جزءا من تدريباته الى تدريبات محاكاة

استخدام أجهزة المحاكاة بالتدريبات تهدف الى التوفير بتكلفة ساعات الطيران الباهظة

يضاعف الجيش الإسرائيلي جهودة لنقل التدريبات لأجهزة المحاكاة، كوسيلة توفير من ساعات تشغيل المحركات وساعات الطيران الباهظة وإقامة تدريبات معقدة بدون المخاطرة وإزعاج الجمهور والإضرار بالبيئة.

وعلى ضوء ذلك، وبحسب النشر في "والا" اتفق مدير المشتريات في وزارة الأمن الإسرائيلي مع شركة "البيت" الأمنية على توسيع مركز تدريب المهام الذي ينشط في قاعدة "حاتسور" ويشمل مدربين مع أجهزة محاكاة لمقاتلات اف-15 واف-16 لسلاح الجو الإسرائيلي.

اقيم المركز عام 2016، وسيتم توسيعه لاتاحة امكانية مضاعفة حجم ساعات الطيران التي ستنفذ مع مدربين مع أجهزة محاكاة، وخفض ساعات الطيران باهظة الثمن التي تنفذ في الأجواء. مستقبلا سيتيح المركز أيضا روابط لتدريبات قوات برية وتدريبات أخرى في سلاح الجو، حجم هذه الصفقة يبلغ نحو 400 مليون شاقل.

يتيح المركز التدرب على الأرض على مجموعة واسعة من مواقف الطيران، من التعرف الأساسي على الطائرة، مرورا بمحاكاة حالات الطوارئ وحتى تدريبات مهماتية عملياتية قبل التحليق.

وبحسب التقرير فإن مقاتلات الشبح اف-35 المتقدمة تم استيعابها في قاعدة "نفطيم" مع جهاز محاكاة متطور وينفذ الطيارون 50% من ساعات طيرانهم على الأرض.سلاح الجو الإسرائيلي لا يكشف عن حجم تكلفة ساعات طيرانه لكن ساعات طيران اف-35 في سلاح الجو الأمريكي تقدر ما بين 30 حتى 40 الف دولار، في حين أن تكلفة ساعات طيران اف-35 تعتبر أقل.

وحصلت شركة "البيت" الأسبوع الماضي على عقد إضافي من وزارة الأمن، وعلى 400 مليون دولار لإقامة مراكز تدريب للمدرعات بالجيش الإسرائيلي، حيث يدور الحديث عن توفير ساعات محركات باهظة لدبابات الميركافا واستهلاك أسلحة باهض

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