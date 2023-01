توقيع مذكرة تفاهم بين إيران والسعودية حول موسم الحج القادم

وقع رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية ووزير الحج والعمرة السعودي، أمس الثلاثاء، مذكرة تفاهم لارسال الحجاج الإيرانيين لأداء مناسك الموسم القادم من الحج.

وجرت المفاوضات ومراسيم التوقيع في جو ودي تماما، حيث ناقش البلدين الآراء ووجهات النظر بشأن المواضيع المرتبطة بأداء مناسك الحج للموسم القادم.

وسيتم توضيح تفاصيل مذكرة التفاهم لموسم الحج القادم، بعد عودة رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية، صادق حسيني، والوفد المرافق له إلى طهران.