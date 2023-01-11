هرتسوغ بعد استلامه أوراق اعتماد السفير التركي:"أدعو أردوغان لزيارة إسرائيل"

الرئيس الإسرائيلي يستلم اليوم أوراق اعتماد السفير التركي لدى اسرائيل بمقره بمدينة القدس

لأول مرة منذ استئناف العلاقات مع تركيا، تسلم الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ اليوم خطاب اعتماد السفير التركي في إسرائيل شاكر أوزكان تورونلر.

وقال هرتسوغ في كلمته :"دولة إسرائيل، وأنا شخصيا أعلق أهمية كبيرة جدا لعلاقاتنا التاريخية مع تركيا". ودعا الرئيس الإسرائيلي الرئيس أردوغان في زيارة إلى إسرائيل وقال "زيارة ستسهم في تعميق العلاقات والتعاون بين بلدينا".

وأضاف هرتسوغ حول العلاقات مع تركيا :"هذه علاقات شهدت في الماضي أيضا أزمات، لكنها الآن لفرحتنا، في اتجاه مشجع للغاية. إسرائيل وتركيا يمكنهما ويجب عليهما التعاون بمجالات عديدة التي من شأنها أن تجلب الإزدهار، التقدم والنمو للبلدين وللشعبين".

وقال الرئيس هرتسوغ "الرئيس أردوغان شدد العام الماضي أيضا في مباحثاتنا وأيضا بصورة علنية أكثر من مرة على مدى إدراكه لأهمية الشراكة بين إسرائيل وتركيا". وأضاف هرتسوغ "أنا متأكد بأننا جميعا سنواصل العمل لتعزيز العلاقات بين البلدين، وسنعمل باحترام متبادل وتكاثف من أجل مستقبل أفضل وواعد أكثر لمواطنينا ومنطقتنا".