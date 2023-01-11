جواز سفر الإمارات الأقوى عربيًا لعام 2023

ظ جواز السفر الإماراتي بمكانه في مؤشر "هينلي" لجوازات السفر، بقدرة حامله على دخول 178 دولة دون تأشيرة مسبقة أو تأشيرة عند الوصول

كشف التصنيف العالمي لمؤشر "هينلي" لجوازات السفر، أن دولة الإمارات احتلت المركز الأول عربيًا والـ15 عالميًَا، في ترتيب جوازات السفر الأكثر قوة لعام 2023.

واحتفظ جواز السفر الإماراتي بمكانه في مؤشر "هينلي" لجوازات السفر، بقدرة حامله على دخول 178 دولة دون تأشيرة مسبقة أو تأشيرة عند الوصول، فيما حلّت دولة قطر بالمرتبة الثانية عربيًا والـ55 عالميًا بمجموع 100 وجهة، تلتها الكويت بالمرتبة الثالئة على مستوى الدول العربية والـ57 عالميًا بمجموع 97 وجهة.

وجاءت البحرين في المركز الرابع عربيًا والـ63 عالميًا بمجموع 87 وجهة.

أما المملكة العربية السعودية، فحلّت خامسًا بـ82 وجهة، متساويًة مع سلطنة عُمان، وبتصنيف 65 عالميًا.

وحاز العراق على المرتبة الأخيرة كأضعف جواز سفر عربي، حسب عدد وجهات السفر المسموح الوصول إليها من دون تأشيرة مسبقة (29 وجهة فقط)، فيما حل في المركز الـ 108، أي ما قبل الأخير، عالمياً.

ويذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة تصدرت تصنيف مؤشر "باسبورت إندكس"، التابع لشركة آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية، مع مجموع 181 دولة من دون تأشيرة أو تأشيرة عند الوصول.