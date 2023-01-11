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الضفة الغربية: عملية طعن في الخليل وتحييد المنفذ

i24NEWS

دقيقة 1
قوات الشرطة الإسرائيلية
Dodo Greenspan / Flash 90قوات الشرطة الإسرائيلية

قدمنا له العلاج الطبي الذي شمل وقف النزيف ونقلناه إلى المستشفى لتلقي مزيد من العلاج عندما كانت حالته معتدلة ومستقرة. وتم تحييد المنفذ".

تعرض رجلا يبلغ من العمر 25 عاما لعملية طعن في مدينة الخليل بالضفة الغربية، مساء اليوم الأربعاء، قبل أن تطلق القوات الإسرائيلية النار على المنفذ.

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وقال المسعف في خدمة طوارئ نجمة داود الحمراء الإسرائيلية، إلياشيف أميتي، لـ i24NEWS: "عندما وصلنا إلى مكان الحادث، رأينا أن الجريح كان واعياً بالكامل ويعاني من نزيف في الجزء العلوي من جسده"، وأضاف "قدمنا له العلاج الطبي الذي شمل وقف النزيف ونقلناه إلى المستشفى لتلقي مزيد من العلاج عندما كانت حالته معتدلة ومستقرة. وتم تحييد المنفذ".

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