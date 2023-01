رئيس الوزراء الهندي يهنئ نتنياهو ويناقش معه تعزيز العلاقات بين إسرائيل وبلاده

أجرى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مكالمة هاتفية مع بنيامين نتنياهو، هنأ فيه نظيره الإسرائيلي على عودته إلى رئاسة الوزراء للمرة السادسة القياسية بعد الانتخابات البرلمانية في الأول من تشرين الأول/ نوفمبر.

في تغريدة على تويتر، كتب مودي أنه "مسرور لأننا سنحظى بفرصة أخرى لدفع الشراكة الاستراتيجية بين الهند وإسرائيل معًا".