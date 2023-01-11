رئيس الوزراء الهندي يهنئ نتنياهو ويناقش معه تعزيز العلاقات بين إسرائيل وبلاده

أجرى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مكالمة هاتفية مع بنيامين نتنياهو، هنأ فيه نظيره الإسرائيلي على عودته إلى رئاسة الوزراء للمرة السادسة القياسية

أجرى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مكالمة هاتفية مع بنيامين نتنياهو، هنأ فيه نظيره الإسرائيلي على عودته إلى رئاسة الوزراء للمرة السادسة القياسية بعد الانتخابات البرلمانية في الأول من تشرين الأول/ نوفمبر.

في تغريدة على تويتر، كتب مودي أنه "مسرور لأننا سنحظى بفرصة أخرى لدفع الشراكة الاستراتيجية بين الهند وإسرائيل معًا".

https://twitter.com/i/web/status/1613158234046730241 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

تم توجيه دعوة لنتنياهو لزيارة الهند "في وقت مبكر"، وفقًا لبيان صادر عن مكتب مودي. واتفق الزعيمان على الاجتماع قريبا، بحسب تغريدة من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

ووصف مكتب رئيس الوزراء المحادثة الهاتفية بين الزعيمين بأنها "دافئة وجيدة".

في العام الماضي، احتفلت إسرائيل والهند بمرور 30 عامًا على العلاقات الدبلوماسية الكاملة. زادت التجارة الثنائية خلال تلك الفترة من 200 مليون دولار (معظمها من الماس) في عام 1992 إلى أكثر من 7.86 مليار دولار (باستثناء الأمن) في 2021-22، وفقًا لبيانات من المديرية العامة للاستخبارات التجارية والإحصاء في إسرائيل. حاليا، يعمل البلدان على اتفاقية التجارة الحرة.

كما ارتفع التعاون في مجال البنية التحتية. وتجسد ذلك في عملية الشراء الأخيرة لميناء حيفا في شمال إسرائيل من قبل كونسورتيوم بقيادة مجموعة Adani الهندية. تم الشراء بقيمة 1.15 مليار دولار جنبًا بالشراكة مع شركة الخدمات اللوجستية المحلية غادوت.