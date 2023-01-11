إسرائيل: منصور عباس يدعو المجتمع العربي للانضمام إلى الاحتجاجات المناهضة لحكومة نتنياهو

شعر حزب "راعم" أن التلويح بالعلم الفلسطيني في الاحتجاجات "لا ينبغي أن يكون موضع تركيز، لأن التركيز الآن هو الانخراط في القضايا المشتركة".

دعا رئيس حزب القائمة العربية الموحدة منصور عباس، المواطنون العرب إلى المشاركة في الاحتجاجات ضد الحكومة الجديدة بقيادة بنيامين نتنياهو، باستخدام أدوات ديمقراطية تحترم القانون فقط، دون تنفيذ مباشر المواجهات "بينما يثنيهم عن التلويح بالأعلام الفلسطينية خلال المظاهرات.

جاءت تصريحات منصور عباس في مقابلة له مع إذاعة "الشمس" ونقلتها صحيفة "هآرتس" اليومية، حيث اشار إلى أنه "يستند إلى فهم أن هذا التحالف لا يمكنه ولا يريد الترويج لمصالح المجتمع العربي" ولا يريد التعاون مع الأطراف التي تمثله. كما شعر حزب "راعم" أن التلويح بالعلم الفلسطيني في الاحتجاجات "لا ينبغي أن يكون موضع تركيز، لأن التركيز الآن هو الانخراط في القضايا المشتركة".

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير أوامره لمفوض الشرطة يعكوف شبتاي بإزالة وإنزال الأعلام الفلسطينية كلما علقت أو رفعت في أي من الأمكنة العامة في إسرائيل، ووقف كل حدث وصفه القرار بأنه "تحريضي ضد دولة إسرائيل".

وقام بن غفير بحسب البيان بتحويل تعليمات إلى مكتب مفوض الشرطة تجيز لكل شرطي بأي درجة كان بإزالة الأعلام الفلسطينية، خلال ورديته. وذكر البيان أن "تعليمات بن غفير لمفوض الشرطة استنادا الى اعتبار أن رفع العلم الفلسطيني هو دعم لمنظمة إرهابية".

ويشار الى أن تعليمات الوزير لمفوض الشرطة تأتي على خلفية رفع عدد قليل من المتظاهرين ليلة السبت للعلم الفلسطيني وسط تل أبيب وذلك خلال مشاركتهم بالمظاهرة الحاشدة التي نظمت احتجاجا على الإصلاحات الجديدة التي تنوي الحكومة الاسرائيلية إدخالها على وزارة القضاء، وعلى خلفية الصور والاحتفالات في قرية عارة نهاية الأسبوع بعد الإفراج عن السجين الأمني كريم يونس بعد قضائه محكومية بالسجن 40 عاما، كما أجريت اليوم محادثة بين الوزير ومفوض الشرطة، حيث طلب خلالها بن غفير الحصول على توضيحات عن عدم نجاح الشرطة بمنع هذه الاحتفالات.