إسرائيل:"حماس ومنظمات أخرى في قطاع غزة تستغل.. الشحنات الإنسانية والمدنية من المعدات والبضائع لأغراض إرهابية"

تظاهر عشرات المسعفين الفلسطينيين قرب السياج الحدودي مع إسرائيل احتجاجاً على منعها إدخال معدات الواردات الطبية، في ما بررت إسرائيل تخوفها من استخدام تلك المعدات "لأهداف عسكرية".ورفع المتظاهرون ومعظمهم من المسعفين يافطات كتب على إحداها باللغات العربية والإنجليزية والعبرية "منع إدخال الأجهزة الطبية إمعان بالموت البطيء لمرضى غزة".

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع أشرف القدرة إن "السلطات الإسرائيلية تمنع إدخال أربعة أجهزة أشعة سينية متحركة تتيح تشخيص أمراض العظام والكسور، وجهاز قثطرة لمرضى الجلطات وجهاز أشعة وتصوير مرضى العناية المكثفة"محذرا من أن "الإجراءات الإسرائيلية تعرض مرضى الأورام السرطانية والقلب والجلطات والكسور المعقدة والعناية المركزة لمخاطر صحية، ناهيك عن منع إدخال قطع غيار الأجهزة المتعطلة".

وقال مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق (COGAT) التابعة لوزارة الأمن والمسؤولة عن الشؤون المدنية الفلسطينيةـ إن "حماس ومنظمات أخرى في قطاع غزة تستغل.. الشحنات الإنسانية والمدنية من المعدات والبضائع لأغراض إرهابية".لكن كوغات أكدت، الإثنين المنصرم، أن إسرائيل وافقت العام المنصرم على "عشرات الطلبات لشحن أجهزة الأشعة السينية إلى قطاع غزة بما في ذلك أجهزة جديدة وقطع غيار للأجهزة الموجودة".

وأشارت الوحدة إلى أنها تتبع سياسة توازن بين الاعتبارات الأمنية والاحتياجات المدنية والإنسانية، لكنها قالت إن هذه السياسة "لن تستمر إلا في ظل ظروف أمنية مستقرة في قطاع غزة".