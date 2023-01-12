مقتل فلسطيني خلال اشتباك مع الجيش الإسرائيلي في مخيم قلنديا شمال القدس

نشبت مواجهات في مخيم قلنديا عند دخول قوة إسرائيلية فجر الخميس لاعتقال مطلوبين على ما أعلن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي

نشبت مواجهات فجر اليوم الخميس، في مخيم قلنديا عند دخول قوة إسرائيلية لاعتقال مطلوبين على ما أعلن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي. فقد تعرضت قوة من الجيش لإلقاء الحجارة وكتل اسمنتية من أسطح المنازل بشكل يعرض للخطر حياة المقاتلين ما دفع بهم إلى استخدام أدوات تفريق المظاهرات، وأفيد بوقوع إصابة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل شخص فجر اليوم، الخميس، في مخيم قلنديا شمال القدس. وكشفت لاحقا عن أن القتيل هو عوني حربي أصلان (41 عاما) لقي مصرعه بعد إصابته برصاصة في الصدر أطلقها الجيش الإسرائيلي خلال تواجده في مخيم قلنديا. وبحسب الرواية الفلسطينية فإن أصلان كان يحاول التصدي لقوات الجيش الإسرائيلي لمنعهم من اعتقال ابنه رمزي حيث داهموا المخيم بغرض اعتقال مطلوبين.

وتفيد معا أن القوات الإسرائيلية احتجزت أصلان لوقت وكان ينزف ومنعت الأهالي من إسعافه، فيما اعتقلت كل من: أسامة نعيم حمد وشفيق عواد ومعتصم عواد وأدهم عواد ورمزي أصلان وإياد امطير وأحمد مطير دوده وكمال ابو غويلة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد خرج الليلة في إطار حملة "كاسر الأمواج" لمتابعة عملياته الأمنية في مخيم قلنديا حيث أفضت إلى اعتقال ستة مطلوبين وتم العثور على بندقية M16 وقطع بنادق وذخائر وأموال مخصصة للأعمال العدائية.

وعمل المقاتلون في مخيم الدهيشة جنوب شرقي بيت لحم في الضفة الغربية واعتقلوا مطلوبين يشتبه بضلوعهم في نشاط محظور. واعتقل مشتبه آخر في عملية بقرية السواحرة قرب القدس، وأثناء العملية ألقى المشتبه بهم الحجارة وزجاجات المولوتوف على القوات التي ردت بإجراءات تفريق المتظاهرين. إضافة إلى ذلك، عمل الجنود الليلة في مدينة الخليل وقرية الظاهرية الواقعة جنوبي المدينة واعتقلوا ثلاثة مطلوبين.

دخل المقاتلون أيضا مدينة قلقيلية واعتقلوا ثلاثة مطلوبين. فضلا عن نشاطهم في قرية رابا قرب جنين حيث ألقت القوات القبض على مطلوب وعثرت على سلاح من نوع كارلو وذخيرة. وفي قرية وادي فارة المجاورة، عملت القوات على اعتقال مطلوب، وأثناء العملية ألقى المشتبه بهم الحجارة وألقوا قنبلة على القوة.

وفي نهاية العملية تم تسليم كافة المطلوبين المعتقلين والأسلحة المضبوطة لقوات الأمن لمتابعة التحقيق معهم.