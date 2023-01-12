الجيش الإسرائيلي يعتقل أحد أعضاء عرين الأسود في نابلس وسط تبادل النيران

تم اعتقال إياد عبد الناصر شبارو، 33 عاما، من سكان نابلس، عضو ناشط في مجموعة عرين الأسود، للاشتباه بضلوعه في عمليات إطلاق نار، بناء على معلومات استخبارية

انتهت عملية مشتركة للشاباك وحرس الحدود والجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، الخميس، في الضفة الغربية، التي انطلقت بناء على معلومات استخبارية من الشاباك، باعتقال إياد عبد الناصر شبارو، 33 عاما، من سكان نابلس، عضو ناشط في مجموعة عرين الأسود، للاشتباه بضلوعه في عمليات إطلاق نار. وأسفر الاعتقال عن مصادرة بندقيتين من طراز كارلو وعبوة ناسفة.

تم القبض على الرجل المطلوب من قبل جنود الجيش الإسرائيلي في أحد مباني القصبة بمدينة نابلس، مع أربعة آخرين، يشتبه بهم.

وتخلل العملية إلقاء عبوات وإطلاق نار باتجاه القوات من قبل مسلحين فلسطينيين، وردت القوات بإطلاق النار، وتم رصد إصابات.

وأفاد الناطق بلسان الجيش أن جميع القوات غادرت المدينة الفلسطينية، دون وقوع إصابات. فيم تم نقل الشخص المطلوب لمتابعة التحقيق معه، من قبل قوات الأمن.