نخبة من المستشارين القضائيين السابقين: "خطة ليفين الإصلاحية تهدد بتدمير جهاز القضاء في إسرائيل"

بحسب المسودة التي قدمتها رئيسة لجنة الدستور (الصهيونية الدينية) يصبح رأي المستشارين القضائيين للحكومة غير ملزم، ولن يتعين على رئيس الوزراء الامتثال لتوصيتهم

وقّع نحو 50 مستشارا قضائيا سابقا على بيان أعربوا من خلاله عن استيائهم وصدمتهم من الانقلاب القانوني الذي عرضه على شكل خطة إصلاح وزير القضاء في حكومة بنيامين نتنياهو السادسة، ياريف ليفين. وجاء في البيان، الذي وقعه أيضًا المدعي العام السابق أفيحاي ماندلبليت، أن خطة وزير القضاء "تهدد بتدمير الجهاز القضائي"، وفق النشر في واينت التي كشفت عن البيان بعد يوم واحد من إعلان ليفين مسودة الخطة، وقبل يوم من خطاب رئيسة المحكمة العليا.

ومن المقرر أن تُلقي رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت اليوم الخميس خطابا شديد اللهجة في المؤتمر السنوي لجمعية القانون الجماهيري في جامعة حيفا، الذي سيعرض ليفين عن حضوره، بينما ستشارك فيه بكلمة المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف-ميارا.

تم توقيع الرسالة من قبل المستشارين القانونيين السابقين ابتداء من رئيس المحكمة العليا المتقاعد أهارون باراك، المكنّى بـ "أبو الاجتهاد القضائي" في إسرائيل، مروراً بقضاة المحكمة العليا ومن بينهم القاضي المتقاعد يتسحاك زامير، الياكيم روبنشتاين، ماني مازوز، وميخائل بن يائير، بالإضافة إلى يهودا فينشتاين وماندلبليت. وقع على الرسالة أيضًا محامو الدولة السابقون - رئيسة المحكمة العليا المتقاعدة دوريت بينيش، قاضية المحكمة العليا السابقة عدنا أربيل بالإضافة إلى عيران شاندر وموشيه لادور.

وأشار الموقعون في الرسالة إلى التالي: "تقترح الخطة تغيير طريقة انتخاب القضاة، وبالتالي تحويل المحكمة العليا من مؤسسة مستقلة تحكم دون خوف ودون تحيز، إلى هيئة شبه سياسية يُشتبه في تحيزها القانوني لصالح الحكومة؛ مما يحد بشكل كبير من سلطة المحكمة على ممارسة انتقاد فعال للحكومة حتى لا تسيء استخدام سلطتها؛ ويسمح للأغلبية الائتلافية بإضفاء الشرعية على أي عمل للحكومة ، بغض النظر عن مدى خطئه أو ضرره من خلال "فقرة التغلب" التي سيكون بوسعها منع المستشارين القضائيين في المكاتب الحكومية من العمل كحراس بوابات مهمتهم التحذير من القرارات غير القانونية.

أمس الأربعاء مساء، تم تسليم مشروع تعديل القانون الأساسي: الحكومة، بشأن صلاحيات المستشار القضائي والمستشارين القضائيين للحكومة في الوزارات المختلفة. وبحسب المسودة التي قدمتها رئيسة لجنة الدستور عضو الكنيست سيمحا روتمان (الصهيونية الدينية) يصبح رأي المستشارين القضائيين للحكومة غير ملزم، ولن يتعين على رئيس الوزراء والوزراء الامتثال لتوصياتهم القانونية.