إسرائيل تفتح من جديد محطة لاختبار كورونا وسط تفشي المرض عالميا

الوضع المستجد في الصين وبعدها الولايات المتحدة ينبئ بانتشار نوع فرعي جديد من أوميكرون. إنه متغير ينتشر بسرعة كبيرة، ولكنه يسبب مرضًا أقل خطورة

بعد الزيادة المستطردة في معدلات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم في الأسابيع الأخيرة، أقامت إسرائيل منشأة جديدة لاختبارات كورونا للقادمين من الخارج عبر مطار بن غوريون، بعد إلغاء الإجراء العام الماضي. ولن يكون الاختبار إلزاميا؛ بدلاً من ذلك، ستسمح إسرائيل بإجراء اختبار مجاني لجميع العائدين من الخارج.

قال الموظفون في المنشأة لـ i24NEWS إنهم أجروا حوالي 15 اختبارًا فقط منذ الافتتاح يوم الأربعاء.

وصفت منظمة الصحة العالمية أحدث متغير شديد العدوى يسمى XBB.1.5 بأنه "أكثر المتغيرات قابلية للانتقال" حتى الآن. السلالة الجديدة التي أطلق عليها اسم "كراكن" من قبل أستاذ علم الأحياء الكندي الدكتور رايان جريجوري، تترسخ جذورها في أمريكا الشمالية وأماكن أخرى حيث من المتوقع أن تصبح البديل السائد.

وفقًا للدكتور نداف سوريك، مدير مختبر الأحياء الدقيقة في مركز أسوتا الطبي في أشدود، "السؤال ليس إذا، ولكن متى. هذا البديل الجديد الذي يحوم في الولايات المتحدة سيأتي حتما إلى إسرائيل. الوضع المستجد في الصين وبعدها الولايات المتحدة ينبئ بانتشار نوع فرعي جديد من أوميكرون. إنه متغير ينتشر بسرعة كبيرة، ولكنه يسبب مرضًا أقل خطورة من متغيرات Alpha و Delta ".

وحذر سوريك من أنه "لدينا متغير ليس خطيرًا ولكنه أكثر عدوى. كما أنه يخلق باستمرار متغيرات جديدة".