مقتل شاب فلسطيني وأصابة آخر بجروح حرجة، خلال اقتحام قوات الامن الإسرائيلي بلدة قباطية، جنوب جنين

اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الخميس عم مقتل شاب فلسطيني وأصابة آخر بجروح حرجة، خلال اقتحام قوات الامن الإسرائيلي بلدة قباطية، جنوب جنين.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان مقتضب، أن الشاب حبيب محمد كميل (25 عاما) قتل جراء إصابته بالرصاص الحي في رأسه، فيما أصيب شاب آخر بالرصاص الحي في صدره، نقل على إثرها إلى مستشفى جنين الحكومي، واصفة إصابته بالحرجة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا، بأن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الأمن البلدة، ومحاصرتها منزلا يعود لأحد المواطنين من عائلة كميل. ويأتي مقتل كميل في أعقاب جنازة أحمد أبو جنيد وسمير أصلان اللذان قتلا برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم بلاطة ومخيم قلنديا.

ونشبت مواجهات فجر اليوم الخميس، في مخيم قلنديا عند دخول قوة إسرائيلية لاعتقال مطلوبين على ما أعلن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي. فقد تعرضت قوة من الجيش لإلقاء الحجارة وكتل اسمنتية من أسطح المنازل بشكل يعرض للخطر حياة المقاتلين ما دفع بهم إلى استخدام أدوات تفريق المظاهرات، وأفيد بوقوع إصابة.