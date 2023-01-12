الرئيس السوري: "أي تقارب مع أنقرة يجب أن يؤدي إلى إنهاء الاحتلال التركي لأجزاء من سوريا"

الخارجية الأميركية نيد برايس "نحن لا ندعم الدول التي تعزّز علاقاتها أو تعرب عن دعمها لإعادة الاعتبار لبشّار الأسد، الديكتاتور الوحشي".

قال الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، إن "التقارب مع تركيا بوساطة روسيا يجب أن يؤدي إلى إنهاء احتلال أنقرة لأجزاء من سوريا ووقف دعم الإرهاب"، من جانبه، أكد المبعوث الروسي أن "موسكو تقيم إيجابياً اللقاء الثلاثي الذي جمع وزراء دفاع سوريا وتركيا وروسيا، في موسكو مؤخرا"، بحسب بيان للرئاسة في دمشق، نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية.وأكد أن روسيا ترى أهمية متابعة هذه اللقاءات وتطويرها على مستوى وزراء الخارجية.

وجاء اللقاء الثلاثي لوزراء الدفاع بعد أسابيع من شنّ تركيا سلسلة ضربات جوية ومدفعية استهدفت بشكل رئيسي القوات الكردية، وتلويح إردوغان بشن هجوم بري لإبعادها عن حدوده، الأمر الذي عارضته موسكو.

ودعت الولايات المتّحدة التي تنتشر قوات لها في مناطق سيطرة الأكراد في شمال شرق البلاد، في الرابع من الشهر الحالي دول العالم إلى عدم تطبيع علاقاتها مع الرئيس السوري.وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس "نحن لا ندعم الدول التي تعزّز علاقاتها أو تعرب عن دعمها لإعادة الاعتبار لبشّار الأسد، الديكتاتور الوحشي".

وقبل الأزمة السورية، كانت تركيا حليفاً اقتصادياً وسياسياً أساسياً لدمشق، وربطت علاقة صداقة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره السوري بشار الأسد، إلا أن تلك العلاقة "انقلبت رأساً على عقب" في 2011.

إذ دعت تركيا حليفتها سوريا آنذاك، إلى إجراء إصلاحات سياسية، إلا أن الأخيرة لم تستجب، مما دفع أنقرة للتصعيد ومطالبة الأسد بالتنحي "منعاً لإراقة الدماء"، كما دعمت فصائل المعارضة المسلحة.وتنفذ تركيا عملية عسكرية في شمال سوريا، تقول إنها تستهدف عناصر حزب العمال الكردستاني الذي تحظره، فيما تعتبر دمشق التواجد العسكري التركي "احتلالاً".

ونهاية شهر ديسمبر/كانون الأول المنصرم، التقى وزيرا الدفاع التركي خلوصي أكار والسوري علي محمود عباس في موسكو، في أول لقاء رسمي على هذا المستوى بين الدولتين منذ بدء الأزمة السورية في 2011، كما من المفترض أن يعقد قريباً لقاء على مستوى وزراء الخارجية.

وبحسب البيان ذاته، فإنه جرى الحديث بين الأسد والمبعوث الروسي حول مسار العلاقات الاستراتيجية السورية الروسية وآليات تنميتها في كل المجالات التي تخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.وأشار إلى أنه تم أيضا النقاش حول الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث أكد الرئيس الأسد أن المعركة السياسية والإعلامية هي على أشدها الآن في العالم، وأن اشتداد هذه المعارك يتطلب ثباتاً ووضوحاً أكثر في المواقف السياسية.

وبدوره أشار لافرنتييف إلى أن روسيا تقدر مواقف سوريا البناءة منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا.وقال إن هناك الآن الكثير من دول العالم التي باتت تؤمن بنصر روسيا، معتبراً أنه وعلى الرغم من الضغوط الكبيرة التي تنتهجها الولايات المتحدة وحلفاؤها، إلا أنها فشلت في عزل روسيا وسوريا، مؤكدا ضرورة استثمار التطورات المتسارعة في العالم.

وتلعب روسيا دوراً رئيسياً لتحقيق تقارب بين حليفيها اللذين يجمعهما "خصم" مشترك يتمثل بالمقاتلين الأكراد الذين يتلقون دعماً من واشنطن في معاركهم ضد تنظيم الدولة الإسلامية، فيما ترى فيهم أنقرة امتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمرداً ضدها منذ عقود.