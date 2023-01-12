رئيسة المحكمة العليا تعليقًا على خطة ليفين ونتنياهو: "هجوم على النظام القضائي"

حايوت: "هذا هجوم جامح على النظام القضائي وكأنه عدو يجب مهاجمته وإخضاعه"

هاجمت رئيسة المحكمة العليا، القاضية إيستر حايوت ، مساء اليوم (الخميس) ، وبشدة، بشكل علني، إصلاح النظام القضائي بقيادة وزير العدل ياريف ليفين في حكومة بنيامين نتنياهو السادسة. وقالت القاضية حايوت في المؤتمر السنوي لجمعية القانون العام "هذا هجوم جامح على النظام القضائي وكأنه عدو يجب مهاجمته وإخضاعه".

في خطاب طويل، أوضحت رئيسة المحكمة العليا استياءها من الخطة التي اقترحها الوزير ليفين. وقالت: "من السخرية وبشكل لا يصدق، أن العقول المدبرة للخطة يسمونها خطة" لإصلاح "النظام القضائي. وأنا أقول - إنها خطة لسحق النظام القضائي. وهي مصممة لتوجيه ضربة قاتلة لاستقلال واستقلال القضاء وتحويلها إلى سلطة صامتة. وهذا الاستنتاج ينبع من الطريقة التي اختار بها الوزير لعرض خطته من حيث المضمون والجوهر ".

وشدد القاضية حيوت على استقلالية المحكمة واستقلالها القضائي: "بدونهم لن يتمكن قضاة إسرائيل من أداء دورهم كخدم للجمهور والموالين له". وحذرت حايوت: "بمجرد تنفيذ خطة التغيير المقدّمة، سيُذكر عام 1975 على أنه العام الذي تعرضت فيه الهوية الديمقراطية للبلاد لضربة قاتلة. وبالفعل، فإن" حكم الأغلبية "هو مبدأ أساسي يقوم عليه النظام الديمقراطي - لكن الديمقراطية ليست فقط حكم الأغلبية. كل من يدعي أن الأغلبية التي انتخبت نواب في الكنيست وبالتالي منحهم "شيكًا مفتوحًا" ليفعلوا ما يحلو لهم، يحمل اسم الديمقراطية عبثًا ".

رئيسة المحكمة العليا تحدثت في كلمتها عن مؤسس الصهيونية، زئيف جابوتنسكي، ورئيس الوزراء الأسبق مناحيم بيغن. "جابوتنسك ، الذي يشهد وزير العدل الجديد لنفسه أنه تلقى تعليمه على ركبتيه، كتب في وقت مبكر يعود إلى عام 1938، قبل حوالي عقد من إقامة الدولة، أن 'الديمقراطية تعني الحرية وحيث لا توجد ضمانات الحرية الفردية - لا توجد ديمقراطية هناك. وحذر مناحيم بيغن من وضع "الحكومة هي التي ستعين قضاتنا بالفعل".

وأشار رئيس المعارضة يائير لابيد إلى الخطاب غير المسبوق لرئيسة المحكمة العليا استير حايوت وقال إنه "يوقع على كل كلمة من كلماتها". ونقل عن حيوت قوله: "الديمقراطية ليست حكم الأغلبية فقط، فالأغلبية لم تمنح أحدا 'شيكًا مفتوحًا' ليفعل ما يشاء". وأضافت لبيد: "سنقف معها في النضال من أجل روح الوطن وضد محاولة تفكيك الديموقراطية الإسرائيلية".