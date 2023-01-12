اشتية خلال استقباله المبعوث الأميركي: شعبنا وقيادته لن يقبلوا بالأمر الواقع

اشتية يدعو لضغط أميركي لوقف كافة الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل

شدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الخميس، على أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان المرتقبة للمنطقة يجب أن تحمل رسالة أمل للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال لقائه المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الفلسطينية هادي عمرو في رام الله بالضفة الغربية، بحسب مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني.

وأطلع اشتية، المبعوث الأمريكي، خلال اللقاء، على "الانتهاكات والإجراءات أحادية الجانب التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الجديدة بحق الشعب الفلسطيني فور تسلمها الحكم".

وأكد اشتية، أنه "مطلوب من الإدارة الاميركية التحرك بشكل عاجل لوضع حد للإجراءات الأحادية والتهديدات الإسرائيلية التي تقوض السلطة الوطنية، وتنهي بشكل ممنهج إمكانية إقامة دولة فلسطينية".

وشدد على ضرورة أن "تحمل زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان المرتقبة للمنطقة رسالة أمل للشعب الفلسطيني، وبيان واضح للحكومة الإسرائيلية بضرورة وقف الإجراءات الأحادية وإلزامها باحترام القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة".

ودعا رئيس الوزراء إلى "ضغط أميركي حقيقي على الحكومة الإسرائيلية لوقف جميع الانتهاكات والإفراج عن الأموال الفلسطينية التي تقتطعها بشكل غير شرعي وغير قانوني، سواء بدل مخصصات الشهداء والأسرى، أو ضريبة المغادرة التي يدفعها المواطن الفلسطيني عند سفره أو الفواتير غير المدققة من أي طرف كان".