الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية يدعو وزير الخارجية الإسرائيلي لزيارة بروكسل، ويحث على إجراء محادثات

دعا الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد إلى زيارة بروكسيل، وأبلغه أن الكتلة تريد استمرار المحادثات

دعا الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد، اليوم الخميس، إلى زيارة بروكسيل، وأبلغه أن الكتلة تريد استمرار المحادثات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بعد استئناف مجلس مشترك مجمّد العام المنصرم جراء معارضة الاتحاد الأوروبي لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسمه بيتر ستانو في بيان إن بوريل تحدث هاتفيا مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين. وافق الرجلان على الاجتماع "في أقرب فرصة ممكنة ... ربما في مؤتمر ميونيخ للأمن في فبراير/شباط الوشيك."وقال ستانو "في هذا التبادل البناء الأول ، أعرب (بوريل) عن رغبته والاتحاد الأوروبي في البناء على الزخم الأخير في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ، بعد استئناف مجلس الشراكة في أكتوبر". "في ضوء التطورات الحالية ، أشار (بوريل) أيضًا إلى مواقف الاتحاد الأوروبي المعروفة بشأن الحاجة إلى تجنب الإجراءات الأحادية الجانب وأعرب عن قلقه الشديد بشأن ارتفاع عدد الضحايا".

وجرت المحادثات بين الجانبين في أكتوبر / تشرين الأول المنصرم كجزء من مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بعد توقف دام عقدًا منذ أن أعلنت إسرائيل عن اجتماعات بشأن معارضة الاتحاد الأوروبي لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية.

ونضم كوهين إلى الحكومة الإسرائيلية الأكثر يمينية في التاريخ بعد فوز بنيامين نتنياهو في الانتخابات التشريعية في نوفمبر/تشيرن الثاني المنصرم. وجاءت عودة نتنياهو إلى السلطة بعد أقل من عامين من إقالته من منصبه في عام 2021 بعد 12 عامًا في السلطة.

وشهدت الاشتباكات بين الفلسطينيين وإسرائيل تصاعدا في العام المنصرم أسفرت عنمقتل ما لا يقل عن 26 إسرائيليا و 200 فلسطيني في أنحاء إسرائيل والضفة الغربية، وفقا لإحصاءات وكالة فرانس برس. وقتل سبعة فلسطينيين منذ بداية العام الجاري في عمليات عدائية شاركت فيها القوات الإسرائيلية أو مدنيون في الضفة الغربية