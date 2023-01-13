رئيس الأركان الإسرائيلي كوخافي: الجيش أعد خططًا لضرب إيران

كوخافي: "الجيش الإسرائيلي بلور خلال العام المنصرم ثلاثة برامج لشن هجوم في ايران، كضربة انتقامية، لا علاقة لها بالبرنامج النووي"

كشف رئيس أركان الجيش الاسرائيلي المنتهية ولايته الجنرال أفيف كوخافي عن أن الجيش بلور خلال العام المنصرم ثلاثة برامج لشن هجوم في ايران، كضربة انتقامية، لا علاقة لها بالبرنامج النووي، لتدمير المنشآت والمنشآت النووية الداعمة للمشروع النووي.

واضاف انه و لو تعلق الأمر بدخول معركة كبيرة، فستدخل مواقع عسكرية وأصول اضافية الى قائمة الأهداف. جاء هذا بحسب ما نشرت هيئة البث الإسرائيلية باللغة العربية عن خطاب اخير القاه كوخافي قبل ترك منصبه.

وفي حديث مع وسائل الاعلام قبيل مغادرته المنصب الاثنين المقبل أضاف ان ايران تمتلك اليوم مواد مخصبة تكفي لإنتاج اربع قنابل نووية - ثلاث بمستوى عشرين بالمائة وواحدة بمستوى ستين بالمائة. وفي شأن ذي صلة حذر منظمة حزب الله من أن الجيش أعد خططًا هجوية لها ايضًا، اذا قررت تصعيد الوضع.

واضاف كوخافي "نحن نعمل في على امرين هامين - الأول هو تحديد موقع الصواريخ الايرانية لكي نقوم بيوم التنفيذ بضرب أكبر عدد ممكن منها. والأمر الثاني انشاء نظام دفاع جوي لتحييد هذه الصواريخ".

واضاف اننا " نفترض افتراضًا عمليًا أن هجومًا في إيران قد يؤدي إلى حملة ضد إيران وحملة في المنطقة الشمالية، يشارك فيها حزب الله وربما يقودها". وقال قائد الجيش الإسرائيلي إن إسرائيل في هذه الحالة مستعدة لإعادة لبنان 50 عاماً إلى الوراء، إذا دخلت في حرب مع حزب الله اللبناني، لأنها لن تكتفي باستهداف التنظيم المسلح، وستضرب كل البنية التحتية اللبنانية.

وجاءت تهديدات كوخافي اليوم الجمعة في مقابلة معه، قبل تقاعده من الخدمة. واشارت المقابلة إلى أن أبرز الإنجازات التي يمكن أن يتفاخر بها كوخافي تكمن في منع إيران من إنشاء نسخة جديدة من ميليشيا حزب الله داخل سوريا.