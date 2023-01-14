قاتلي الجيش الاسرائيلي وقوات خاصة من حرس الحدود والشاباك القوا القبض على مطلوبين للاشتباه بضلوعهما في عمليات ضد الجيش الاسرائيلي

قال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي صباح اليوم الجمعة ان مقاتلي الجيش الاسرائيلي وقوات خاصة من حرس الحدود والشاباك القوا القبض على مطلوبين للاشتباه بضلوعهما في عمليات. وفي نشاط بقرية عكبرة التابعة لفرقة اللواء عثرت القوات على سلاح بدائي من نوع "كارلو" وذخيرة.

وأثناء نشاط في مخيم جيلزون في منطقة لواء القدس، قام عدد من المشتبه بهم برشق القوة بالحجارة والمتفجرات، فردوا بإجراءات اعتقال مشبوهة تضمنت إطلاق النار على المشتبه بهم. تم الكشف عن إصابة. وتم نقل المطلوبين المقبوض عليهم لمزيد من التحقيقات من قبل قوات الأمن. ولم يبلغ عن اي خسائر في صفوف قوات الجيش الاسرائيلي.

واعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الخميس عن مقتل فلسطينيين، خلال اقتحام قوات الامن الإسرائيلي بلدة قباطية، جنوب جنين. ونشبت مواجهات فجر الخميس، في مخيم قلنديا عند دخول قوة إسرائيلية لاعتقال مطلوبين على ما أعلن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي. فقد تعرضت قوة من الجيش لإلقاء الحجارة وكتل اسمنتية من أسطح المنازل بشكل يعرض للخطر حياة المقاتلين ما دفع بهم إلى استخدام أدوات تفريق المظاهرات، وأفيد بوقوع إصابة.