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الجيش الاسرائيلي والشاباك وحرس الحدود عملوا خلال الليل على اعتقال مطلوبين في أنحاء الضفة الغربية

i24news

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شبان فلسطينيون يتحدون الجنود الإسرائيليين خلال مواجهات في رام الله بالضفة الغربية التي اقتحمها الجيش في 10 كانون الأول/ديسمبر 2018 بحثا عن مطلقي النار قرب مستوطنة عوفرا قبل يوم من ذلك
ABBAS MOMANI/AFP 2019 ©شبان فلسطينيون يتحدون الجنود الإسرائيليين خلال مواجهات في رام الله بالضفة الغربية التي اقتحمها الجيش في 10 كانون الأول/ديسمبر 2018 بحثا عن مطلقي النار قرب مستوطنة عوفرا قبل يوم من ذلك

قاتلي الجيش الاسرائيلي وقوات خاصة من حرس الحدود والشاباك القوا القبض على مطلوبين للاشتباه بضلوعهما في عمليات ضد الجيش الاسرائيلي

قال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي صباح اليوم الجمعة ان مقاتلي الجيش الاسرائيلي وقوات خاصة من حرس الحدود والشاباك القوا القبض على مطلوبين للاشتباه بضلوعهما في عمليات. وفي نشاط بقرية عكبرة التابعة لفرقة اللواء عثرت القوات على سلاح بدائي من نوع "كارلو" وذخيرة.

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وأثناء نشاط في مخيم جيلزون في منطقة لواء القدس، قام عدد من المشتبه بهم برشق القوة بالحجارة والمتفجرات، فردوا بإجراءات اعتقال مشبوهة تضمنت إطلاق النار على المشتبه بهم. تم الكشف عن إصابة. وتم نقل المطلوبين المقبوض عليهم لمزيد من التحقيقات من قبل قوات الأمن. ولم يبلغ عن اي خسائر في صفوف قوات الجيش الاسرائيلي.

واعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الخميس عن مقتل فلسطينيين، خلال اقتحام قوات الامن الإسرائيلي بلدة قباطية، جنوب جنين. ونشبت مواجهات فجر الخميس، في مخيم قلنديا عند دخول قوة إسرائيلية لاعتقال مطلوبين على ما أعلن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي. فقد تعرضت قوة من الجيش لإلقاء الحجارة وكتل اسمنتية من أسطح المنازل بشكل يعرض للخطر حياة المقاتلين ما دفع بهم إلى استخدام أدوات تفريق المظاهرات، وأفيد بوقوع إصابة.

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