خاص/ضابط إسرائيلي كبير لـi24NEWS:ضبطُنا للكبتاغون يضع علامة استفهام بوجود "موطئ قدم" إيراني في سيناء

ضابط إسرائيلي يكشف لـi24NEWS عن عملية عسكرية تنفذها إسرائيل منذ عام ويطلق عليها درع النقب

كشف ضابط إسرائيلي رفيع المستوى، في حديث خاص مع i24NEWS، أن من بين المخدرات التي أحبطت قواته تهريبها، على الحدود مع مصر في العام 2022 الماضي، هي الكبتاغون. أمر، يضع علامة استفهام، حول وجود "موطئ قدم" إيراني، في شبه جزيرة سيناء الصحراوية. وروى المقدّم غاي بسيون، قائد كتيبة "كركال" (هر عناق الأرض) الفاعلة على تلك الحدود لمراسلنا، أن تهريب الكبتاغون، عادة ما يصاحبه أعمال عنف، كإطلاق النار وما شابه، للتغطية على عملية التهريب.

والكبتاغون تسمية قديمة، لعقار نال براءة اختراع في ألمانيا، في أوائل الستينات من القرن الماضي. لكن تلك الحبوب، وأساسها الأمفيتامين المحفّز، باتت اليوم المخدّر الأول على صعيد التصنيع والتهريب، وحتى الاستهلاك، في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، بسبب رأسمالها الخفيف وأرباحها الكبيرة. ورغم الانقسامات في سوريا بين الحكومة السورية والمعارضة، إلا أن الكبتاغون يوحّد البلاد، وحوّلها إلى دولة مخدرات. وتُعد حبوب الكبتاغون، التي ارتبط اسمها بتنظيم داعش، أبرز الصادرات السورية، وتفوق قيمتها كل قيمة صادرات البلاد القانونية، ويعود عليها بأرباح، تفوق حجم ميزانيتها بثلاثة اضعاف. وباتت سوريا مركزاً أساسياً، لشبكة تمتد إلى لبنان والعراق وتركيا، وصولاً إلى دول الخليج، مروراً بدول إفريقية وأوروبية.

وتتورّط أجهزة أمنية سورية، الدولة المعادية لإسرائيل، في تلك التجارة، وقد تكون أبرزها الفرقة الرابعة، التي تتبع ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري. وبحسب مصادر لـ i24NEWS، الفرقة لعبت دوراً أساسياً في حماية وتسهيل وتهريب الكبتاغون في حمص واللاذقية، وفي نقل الشحنات إلى مرفأي طرطوس واللاذقية. ويحصل مصنّعو الكبتاغون أحياناً، على المواد الأولية من الفرقة الرابعة، وتكون موضوعة أحيانا في أكياس عسكرية. وقد يكون لحزب الله اللبناني، دوراً في ذلك. ورغم ذلك، إلا أن بسيون، قال إنه لا يلاحظ وقوف "جهات معادية أمنيا"، وراء تهريب الكبتاغون. وأضاف "إنها جهات جنائية فقط". وتعد محاولات تهريب هذه الحبوب المنقوشة بحرفي "c" والتي تعرف بـ "أبو الهلالين"، ملف نقاش دائم بين الأردن وروسيا، نتيجة لتهريبها من قبل مسلحين موالين لإيران، من محافظة درعا جنوب سوريا، إلى محافظة إربد شمال الأردن. وقتل ضباط من حرس الحدود الأردني، في اشتباكات مسلحة، مع مهربي الكبتاغون، على الحدود.

IDF spokeman مواد مهربة ضبطها الجيش الاسرائيلي على الحدود الاسرائيلية المصرية

"درع النقب"

وتخصص إسرائيل إمكانيات كبيرة، تخصصها لتأمين حدودها، حتى مع الدول التي تمتلك معها علاقات دبلوماسية رسمية وكاملة، كمصر والأردن. ويُسخّر الأمن أجهزة ضخمة، ويضع تحت تصرف قواته أدوات هائلة، لتأمين الحدود من عدو وخصم. الأول، أمني والثاني جنائي. يحترف التهريب بوجهيه: تهريب الأسلحة وتهريب المخدرات.

يقول المقدّم غاي بسيون " نمتلك قوات مشاة، وسلاح لجمع المعلومات الاستخب

اراتية، ومدرعات". ويدرك بسيون أن الحدود مع مصر طويلة، ويقول إن كل ما تفعله كتيبته، يصب في خانة "تأدية الواجب، والدفاع عن سيادة إسرائيل". وحول كيفية احباط التهريب، قال:" لدينا خطة أطلقنا عليها 'دفاع بألوان'، وهي تقسيم الحدود إلى مناطق، وكل منطقة لديها لون، يُمثّل مستوى التهديد والخطر في المنطقة". وتابع:" هناك العديد من العوامل، من تدريب القوات، حالة الطقس، معرفة التضاريس، المعلومات الاستخباراتية، وفي نهاية المطاف، نقوم بتجميع كل الحلقات في صورة واحدة وكاملة، كأحجية الصور المقطوعة، وبناء لوحة واحدة. وعندما نتحرك، نتحرك بقوة".

أما الملازم أول عومير إلياهو، ضابط العمليات في منطقة "فاران" العسكرية المتاخمة للحدود مع مصر، فكشف عن عملية عسكرية إسرائيلية تدعى "درع النقب" بدأت قبل سنة، لتعزيز فرض السيادة الإسرائيلية، في المنطقة النائية. وقال إن العملية، تتم بالتنسيق والتعاون، بين كل قوى الأمن: من الجيش وحتى قوات الإطفاء، مرورا بالشرطة والاسعاف والحراس الأمنيين المدنيين، التابعين للبلدات الإسرائيلية، القريبة من الحدود. مؤكدا أن حماية الحدود، يجري عبر ثلاث طبقات: الأول عبر كاميرات مراقبة، الثانية مُسيّرات، والثالثة قوات منتشرة ميدانيا في كمائن.