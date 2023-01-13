سومتريتش: "لو سعى كوخافي لفهم الحالة وليس فقط الهجوم في إطار النزعة الشعبوية استعدادًا لدخوله المجال السياسي"

هاجم الوزير في وزارة الأمن بتسلئيل سموتريتش اليوم (الجمعة) رئيس الأركان المنتهية ولايته اللواء أفيف كوخافي، بعد مقابلات أجراها الأخير قال فيها إن "الضفة الغربية لديهما قائد واحد".

وقال سموتريتش: "لو سعى كوخافي لفهم الحالة وليس فقط الهجوم في إطار النزعة الشعبوية استعدادًا لدخوله المجال السياسي، كان عليه ان يتحدث معي ويفهم أن الهدف ليس إلحاق الأذى بسلسلة القيادة في الجيش الإسرائيلي، بل إزالة الإدارة المدنية من الجيش الإسرائيلي وتجنيسها. سيتعامل الجيش الإسرائيلي مع الأمن وسيدير ​​النظام المدني الذي يدير الحياة المدنية جيد للمواطنين ومفيد للجيش الإسرائيلي ".

وأضاف سموتريتش: "ارتبك كوخافي ونسي أن إسرائيل دولة لها جيش وليس جيش لهه دولة. وقد نُقِلَت إليّ مسؤولية إدارة العمليات الحكومية في مناطق الضفة والإدارة المدنية بموجب القانون، وأنا مقتنع بأن بديله وبقية قادة الجيش الإسرائيلي سيتصرفون وفقا للقانون ".

ورد رئيس معسكر الدولة ووزير الأمنالسابق بيني غانتس على التصريحات: "سموتريتش ونتنياهو، انتم مرتبكون، من واجب رئيس الأركان المهنية قول الحقيقة والتحذير - حتى لو لم يكن ذلك ضمانة لآذان السياسيين".