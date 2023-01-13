وزير الخارجية الإسرائيلي يتحدث مع بنظيره الأذربيجاني ويدعوه لزيارة إسرائيل لافتتاح سفارة بلاده

إيلي كوهين:"افتتاح السفارة يعد خطوة مهمة في تعميق الروابط بين الشعبين والبلدين، مما سيسمح بزيادة التعاون في العديد من المجالات"

حدث وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الجمعة، مع نظيره الأذربيجاني جيحون بيراموف. وهنأ الأخير إيلي كوهين على توليه منصبه وأعرب عن رغبته في زيادة تعزيز العلاقات بين البلدين، وعبر كوهين عن ارتياحه وشكره لقرار أذربيجان فتح سفارة في إسرائيل ودعا جيحون بيراموف لزيارة إسرائيل لافتتاح سفارة بلاده في تل أبيب.

وخلال اللقاء طلب إيلي كوهين أن ينقل إلى الرئيس الأذربايجاني إلهام علييف أمل إسرائيل في استقباله خلال العام الجاري. وأضاف أن افتتاح السفارة يعد خطوة مهمة في تعميق الروابط بين الشعبين والبلدين، مما سيسمح بزيادة التعاون في العديد من المجالات.

وقال كوهين لنظيره إنه "يعتبر أذربيجان صديقا حميما ومرتكزا إقليميا مهما" ووفقا له، فإن "أذربيجان دولة ذات شعبية كبيرة في إسرائيل، وذلك بفضل سياستها القائمة على التسامح مع الأديان ووجود جالية يهودية قديمة في البلاد". كما ناقش الوزيران الوضع الإقليمي وأصر إيلي كوهين على الخطر الإيراني. اتفقوا أخيرًا على الاجتماع قريبًا ، دون تحديد مكان أو موعد.

وكان إيلي كوهين قد تحدث في وقت سابق مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل. وشدد الأخير على أن إسرائيل من أقرب شركاء الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط ورحب بتطبيع علاقات إسرائيل مع عدد من الدول العربية. وجدد جوزيف بوريل التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي لحل الدولتين في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. اتفق الاثنان على الاجتماع في أقرب وقت ممكن ، ربما في مؤتمر ميونيخ للأمن في فبراير. كما دعا جوزيف بوريل الوزير كوهين إلى بروكسل.

وكان البرلمان الأذريبجاني، قد أعلن في 18 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، عن قرار تاريخي بافتتاح سفارة أذرية في تل أبيب، حيث ستكون هذه السفارة أولى السفارات الخاصة بدولة أغلبية سكانها وحكومتها من الشيعة. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، أنذاك:"أرحب بقرار البرلمان الأذري افتتاح سفارة لأذربيجان في إسرائيل. تُعتبر أذربيجان شريكة هامة لإسرائيل وبيتا لإحدى الجاليات اليهودية الكبرى في العالم الإسلامي.

ويعكس قرار افتتاح هذه السفارة عمق العلاقات القائمة بين الدولتين. إن هذه الخطوة هي ثمرة الجهود التي بذلتها حكومة إسرائيل في سبيل مد جسور دبلوماسية راسخة مع العالم الإسلامي.