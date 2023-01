الجيش اللبناني: "أطلقنا النار باتجاه طائرة مسيرة إسرائيلية اخترقت الأجواء الجنوبية للبلاد"

قال الجيش اللبناني في بيان، اليوم الجمعة، إنه أطلاق النار على طائرة مسيرة إسرائيلية اخترقت الأجواء الجنوبية للبلاد، مشيرة إلى أن ذلك حدث "أثناء قيام دورية من الجيش بالكشف على أحد الخروقات في خراج بلدة حولا ووادي هونين، جنوب لبنان"، ولم يصدر تعليق من الجانب الإسرائيلي حول بيان الجيش اللبناني، حتى الساعة 12:45 بتوقيت غرينيتش.

ولفت البيان إلى أن "طائرة درون تابعة للعدو الإسرائيلي اخترقت الأجواء اللبنانية في المنطقة المذكورة وحلقت فوق الدورية، فقامت العناصر (الجيش) بإطلاق النار باتجاهها".