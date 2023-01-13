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الجيش اللبناني: "أطلقنا النار باتجاه طائرة مسيرة إسرائيلية اخترقت الأجواء الجنوبية للبلاد"

i24NEWS

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بلدة المالكية شمال إسرائيل ، على الحدود مع لبنان ، تظهر جنود لبنانيين يتفقدون منطقة السياج الحدودي في قرية عيترون اللبنانية.
JALAA MAREY / AFP via Getty Images‏بلدة المالكية شمال إسرائيل ، على الحدود مع لبنان ، تظهر جنود لبنانيين يتفقدون منطقة السياج الحدودي في قرية عيترون اللبنانية.

"طائرة درون تابعة للعدو الإسرائيلي اخترقت الأجواء اللبنانية في المنطقة المذكورة وحلقت فوق الدورية، فقامت العناصر (الجيش) بإطلاق النار باتجاهها".

قال الجيش اللبناني في بيان، اليوم الجمعة، إنه أطلاق النار على طائرة مسيرة إسرائيلية اخترقت الأجواء الجنوبية للبلاد، مشيرة إلى أن ذلك حدث "أثناء قيام دورية من الجيش بالكشف على أحد الخروقات في خراج بلدة حولا ووادي هونين، جنوب لبنان"، ولم يصدر تعليق من الجانب الإسرائيلي حول بيان الجيش اللبناني، حتى الساعة 12:45 بتوقيت غرينيتش.

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ولفت البيان إلى أن "طائرة درون تابعة للعدو الإسرائيلي اخترقت الأجواء اللبنانية في المنطقة المذكورة وحلقت فوق الدورية، فقامت العناصر (الجيش) بإطلاق النار باتجاهها".

https://twitter.com/i/web/status/1613870647670702084

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وكان الجيش اللبناني قد أعلن ، الإثنين المنصرم، أن طائرة مسيرة إسرائيلية، اخترقت الأجواء اللبنانية، مقابل بلدة راميا باتجاه بلدة مروحين، جنوبي البلاد، لمدة عشرين دقيقة، ثم غادرت الأجواء باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك وفق ما أعلنه بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني.

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ويقول لبنان إن إسرائيل تخرق مجاله الجوي ومياهه الإقليمية بشكل شبه يومي، ويطالب الأمم المتحدة بالتدخل لوقف هذه "الانتهاكات"، خاصة فيما يتعلق بالقصف الإسرائيلي لسوريا عبر الأجواء اللبنانية، وذلك رغم توقيع البلدين في أكتوبر/ تشرين الأول 2022 اتفاقا لترسيم الحدود البحرية بينهما بوساطة أمريكية.

وتشهد الحدود الجنوبية بين لبنان وإسرائيل هدوءا نسبياً، لا سيما بعد توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية، في أكتوبر/ تشرين الأول 2022.

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