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وزير الخارجية الإيراني يلتقي حسن نصر الله ويبحث "التهديدات" الإسرائيلية

i24NEWS

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الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اجتماع في لبان في 13 يناير 2023.
HO / Hezbollah's Media Office / AFPالأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اجتماع في لبان في 13 يناير 2023.

ركز الاجتماع على "التطورات والأوضاع السياسية في لبنان وفلسطين والتهديدات الناشئة عن تشكيل حكومة إسرائيلية متطرفة"

استقبل الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، اليوم الجمعة، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بحضور السفير الإيراني لدى بيروت، ركز الاجتماع على "التطورات والأوضاع السياسية في لبنان وفلسطين والتهديدات الناشئة عن تشكيل حكومة إسرائيلية متطرفة"بحسبما جاء في بيان صادر عن المكتب الصحفي لحزب الله.

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وقال السيد عبد اللهيان إنه التقى أيضا رئيس حركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة. وأكد رئيس الدبلوماسية الإيرانية أن "المقاومة اللبنانية والفلسطينية اليوم أقوى من أي وقت مضى وإسرائيل تمر بأصعب الظروف". كما تحدث الدبلوماسي مع مسؤولين لبنانيين بينهم رئيس الوزراء نجيب ميقاتي.

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وفي السياق  أعرب الوزير الإيراني عن أمله في تطبيع مبكر لعلاقات بلاده مع السعودية خلال زيارته، مشيرا إلى أن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين الثقيلتين في المنطق ، والذي تم قطعه منذ عام 2016 ، "سيكون له تداعيات إيجابية على المنطقة بأسرها".

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